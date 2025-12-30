https://mehrnews.com/x3b2jM ۹ دی ۱۴۰۴، ۹:۱۵ کد خبر 6706716 استانها اصفهان استانها اصفهان ۹ دی ۱۴۰۴، ۹:۱۵ مجلس در صورت کم شدن بودجههای فرهنگی در جهت اصلاح اقدام میکند کاشان - نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس در صورت کم شدن بودجههای فرهنگی در جهت اصلاح اقدام میکند. دریافت 29 MB کد خبر 6706716 کپی شد مطالب مرتبط نقش نمایندگان در تصمیمگیریها کمرنگ نشود/ مجلس به رأس امور برگردد قالیباف: پاسخ به مطالبات معیشتی وظیفه فوری مسئولان است مرکز پژوهشها، شریک راهبردی آینده گردشگری کشور بودجه دانشگاهها زیر فشار هزینههای روزمره؛ پولدارترینها کداماند؟ برچسبها بودجه فرهنگی کاشان حمیدرضا حاج بابایی
