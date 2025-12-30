  1. استانها
  2. اصفهان
۹ دی ۱۴۰۴، ۹:۱۵

مجلس در صورت کم شدن بودجه‌های فرهنگی در جهت اصلاح اقدام می‌کند

کاشان - نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس در صورت کم شدن بودجه‌های فرهنگی در جهت اصلاح اقدام می‌کند.

