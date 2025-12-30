سکوت ظفرقندی در مقابل بودجه سلامت!

به گزارش خبرنگار مهر، آن طور که از شواهد و قرائن بر میآید، بودجه سلامت در ۱۴۰۵، اوضاع و احوال خوبی نخواهد داشت و اگر به همین روال باقی بماند؛ چه بسا که سلامت مردم در سال آینده به مراتب وخیمتر از سال ۱۴۰۴ خواهد بود.
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، بررسی بودجه سلامت در سال ۱۴۰۵ را آغاز کرده است. در اولین نشست این کمیسیون با مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و…، برای بررسی بودجه سلامت؛ ارقام و اعداد مربوط به بخشهای مختلف حوزه سلامت، نشان داده است که نمیتوان با این بودجه به بهبود شاخصهای سلامت در سال آینده امیدوار بود.
یکی از چالشهای وزارت بهداشت در حوزه نیروی انسانی شاغل در مراکز درمانی، دریافتیهای نامناسب است که گروه پرستاری در رأس آنها قرار دارد. در حالی برای سال ۱۴۰۵، فقط ۲۰ درصد رشد اضافه کار گروه پرستاری در نظر گرفته شده است، که شرایط دریافتی و معیشت پرستاران؛ همواره محل اعتراض و انتقاد بوده است.
سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در واکنش به بودجه سلامت در سال ۱۴۰۴ و مشکلات و چالشهای حوزه بهداشت و درمان، گفت: امروز شاهد عقبافتادگی گسترده مطالبات کادر سلامت در کشور هستیم، پرداختی بیمهها با تأخیرهای طولانی مدت مواجه است و ساختار بودجهای موجود، ساختاری معیوب است که بیمهها را زمینگیر کرده و از سوی دیگر دولت را در پرداخت مطالبات کادر بهداشت و درمان درمانده ساخته است؛ به طوری که پرداختها در برخی موارد با تأخیر نزدیک به یک سال انجام میشود.
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای دارو و مواد اولیه دیده شده و از سوی دیگر با عنوان جبران مابهالتفاوت نرخ ارز، رقمی حدود ۵۷۲ هزار میلیارد تومان برای فاصله بین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تا ۷۵ هزار تومانی پیشبینی شده است، اما در عمل با افزایش نرخ ارز پایه، نظام سلامت با چالشهای جدیتری مواجه خواهد شد.
دارو و تجهیزات پزشکی، به عنوان مهمترین زیرساختهای یک نظام سلامت در هر جامعهای شناخته میشوند و اساساً؛ سلامت بیماران در گرو تأمین دارو و تجهیزات پزشکی است.
این در حالی است که نظام سلامت کشور ما با چالشهای عدیده ای در مسیر تأمین دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی مواجه است. به طوری که شرکتهای دارو یی و تجهیزات پزشکی داخل کشور، با بحران نقدینگی و تأمین ارز برای برای تولید مواجه هستند.
سیدمحمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در تشریح بودجه ۱۴۰۵ سلامت، گفت: مشکل اصلی که ما این است که سهم بودجه سلامت از تولید ناخالص داخلی بسیار پایین است و اگرچه در سال گذشته و سال جاری نسبت به سالهای قبل شرایط کمی بهتر شده و این سهم به حدود ۴.۲ درصد رسیده اما حتی در منطقه شرق مدیترانه نیز کشوری با سهم کمتر از ۶ درصد وجود ندارد و این نشان میدهد که ریشه بسیاری از مشکلات، پایین بودن اعتبارات سلامت است.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی رفت و کمیسیونهای مربوطه مشغول بررسی بودجههای هر کدام از وزارتخانهها و دستگاههای دولتی هستند. در این، حوزه سلامت که از اهمیت زیادی نسبت به سایر حوزهها و وزارتخانهها برخوردار است؛ متأسفانه در روزی که رئیس جمهوری برای تحویل لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس رفت؛ وزیر بهداشت را کنار خود نداشت. در حالی که انتظار میرفت در روزهای اخیر، صدای وزیر بهداشت برای انتقاد از وضعیت بودجه سلامت، به گوش شنیده شود؛ اما به نظر میرسد سکوت وزیر، نشانه رضایت او از بودجه سلامت در سال آینده است.
