شهید سلیمانی فرمانده محوری جریان مبارزه با سلطه غرب در منطقه بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی در نشست تخصصی «تبیین روایتها و پاسخ به شبهات جنگ ۱۲ روزه» اظهار داشت: شهید سلیمانی فرمانده محوری در جریان مبارزه با حضور سلطه غرب در منطقه بود؛ کینه غرب و ترامپ از ایشان بی جهت نیست.
وی ادامه داد: امروز در بستر گذار جهانی از تک قطبی آمریکا محور به چند قطبی هستیم. افول قدرت غرب را امروز شاهدیم.
احمدی مقدم اظهار داشت: لشکرکشی آمریکا به کشورها غالباً مجوزها از شورای امنیت سازمان ملل را ندارد.
وی افزود: بعد از ۱۱ سپتامبر و لشکرکشی به غرب آسیا، افغانستان، عراق، و خساراتی که به مردم این منطقه وارد کرده و جنایاتی که مرتکب شدند نهایتاً شاهد ترک منطقه و قبول شکست آن هم به صورت فرار شدند.
احمدی مقدم تصریح کرد: امروز ترامپ ادعا دارد هزاران میلیارد دلار در منطقه هزینه کرده و هیچ دستاوردی نداشتهاند، در حالی که پیش از این بر طبل پیروزی میزدند.
وی ادامه داد: تحولات دیگری در سالهای اخیر رخ داد؛ بعد از واقعه ۷ اکتبر منطقه دستخوش تحولات بزرگی شد و این مساله را باید در بستر دوران گذار جهانی از تک قطبی آمریکا محور به چند قطبی ببینیم.
احمدی مقدم خاطرنشان کرد: امروز افول قدرت غرب را شاهدیم، در جنگ روسیه و اوکراین، دیدیم که یک کشور روسیه امروز در برابر کل اروپا پیروزی به دست میآورد و امنیت قاره اروپا را در حوزه نظامی و… مورد تهدید و مخاطره قرار داده است.
وی همچنین با اشاره به سند امنیت ملی آمریکا گفت: تصویر ترامپ از اروپا یک تصویر شکست خورده ای است فاقد دفاع از خود، بحران مهاجرت و بحران امنیت حتی در این سند تاکید کرده تا ۲۰ سال آینده تردید دارند اروپا وجود دارد یا خیر و آن را رها کرده به قاره آمریکا میپردازد.
رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی همچنین بیان کرد: در سند امنیت ملی آمریکا به پایان جنگهای ۸۰ ساله اشاره میشود و خواهان پایان جنگها است و تنها تاکید دارد از موجودیت اسرائیل حمایت میکنیم. اما آنچه نتانیاهو به دنبال آن است در سند امنیت ملی آمریکا با آن مخالفت میشود، حتی در مورد ایران میگوید اجازه نمیدهیم قدرت موشکی ایران تهدیدی برای ما باشد.
احمدی مقدم در ادامه با بیان این که این تحولات یک روزه پدید نیامده ریشههای عمیق تاریخی دارد، گفت: باید اشارهای به تحولات منطقه بعد از ۷ اکتبر داشته باشیم و عملیاتهای انتقامی صهیونیستها، البته هر زمانی که صهیونیستها چنین طرحهایی داشتند نتیجه معکوسی دریافت کردند.
وقتی به لبنان حمله کردند با تولد حزب الله رو به رو شدند و یا هر گاه خود را در آستانه یک فتح و پیروزی دیدند با مرحلهای جدید از مقاومت رو به رو شدند. حتی به قطر که متحد راهبردی آمریکا در موضوع امنیت مشترک بود، نیز تحت عنوان تفکیک محور مقاومت حمله شد.
رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی افزود: از سوی دیگر با سقوط سوریه مواجه شدیم که گرچه تا حدودی موجب تضعیف محور مقاومت شد و احساس پیروزی به صهیونیستها دست داد و تصور کردند با حمله به ایران اهداف آنها محقق میشود، اما افسانه شکست ناپذیری آنها در حمله ایران شکست خورد.
احمدی مقدم همچنین گفت: در نابودی محور مقاومت ادعا دارند حماس حاکم غزه است، ادعا کردند با شهادت بزرگانی مثل شهید نصرالله و فرماندهان بزرگ مقاومت به پایان رسید اما امروز ارزیابی و برآورد این است اسرائیل توانسته موقعیت خود را باز سازی کند، در حالی که در یمن نیز شکست خوردند، در جمهوری اسلامی ایران، سازماندهی چندین ساله آنها شکست خورد، آنها فکر میکردند این حمله موجب فروپاشی جمهوری اسلامی میشود اما موجب وحدت در کشور ما شد.
وی افزود: علی رغم آنچه آنها فکر میکردند، ضرباتی را وارد کردند اما ایران توانسته به مرحله قویتر از قبل از جنگ هم برسد، امروز آنها نگران عملیات پیش دستانه جمهوری اسلامی ایران هستند. در حقیقت آن چیزی که قرار بود اسرائیل به عنوان هژمون در غرب آسیا مطرح شود، شکست خورد.
رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی همچنین گفت: روند سازش در منطقه با سازشکاری برخی جریانات رو به پیشرفت بود اما نه تنها متوقف شد بلکه یک مسابقه تسلیحاتی را شاهد هستیم. امروز پیکان این مسابقه تسلیحاتی متوجه رژیم صهیونیستی است. رژیم صهیونیستی محور و تهدید اصلی است.
احمدی مقدم با بیان اینکه روند سیاسی جای خود را به روند نظامی و امنیتی داده است، گفت: مقاومت باقی است و در اوج قدرت، ایران هست، ضرباتی دریافت شده اما همه سر جای خود قرار دارند، در مقابل درون رژیم صهیونیستی اقتصاد ضربههای جدی دیده، سیاست داخلی در آنجا با شکافها و آسیبهای زیادی مواجه شده است.
وی تصریح کرد: در حوزه سیاست داخلی با دشواریهای زیادی رو به رو هستند، در حوزه خارجی اسرائیل تلاش کرده بود به دولت مشروع تبدیل شود، امروز چنان به قهقرا رفتهاند به یک نظام نامشروع و ضد بشری تبدیل شدهاند و امروز همنوایی مردم عالم را در پشتیبانی از مردم فلسطین را میبینیم.
رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی در پایان اظهار داشت: باید هوشیار باشیم، غفلتها موجب از دست رفتن فرصتها میشود، اما فرصتها نیز در دل تهدیدها نهفته است هر جا تهدیدی اوج گرفت فرصت جدیدی از درون آن متولد میشود، نباید اجازه داد از دامی که در آن گرفتار هستند نجات پیدا کنند.
