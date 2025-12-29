  1. استانها
عبدالهی: عزت، امنیت و استقلال کشور مرهون خون شهدا است

بیرجند- رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: شهدای انقلاب اسلامی با نثار جان خود، عزت، امنیت و استقلال امروز کشور را برای ملت ایران به ارمغان آوردند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر عبدالهی سه‌شنبه شب در مراسم محوری نهم دی، روز بصیرت و تجدید میثاق امت با ولایت و اجلاسیه شهدای حقوق‌دان استان که در حسینیه جماران بیرجند با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، فرماندهان نظامی و انتظامی و خانواده‌های معظم شهدا برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی اظهار کرد: زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا، به‌ویژه شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای اقتدار، شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و شهدای مدافع حرم، یک وظیفه همیشگی و انقلابی است.

وی با تجلیل از مقام رئیس‌جمهور شهید، آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، افزود: شهدای انقلاب اسلامی با نثار جان خود، عزت، امنیت و استقلال امروز کشور را رقم زدند و ملت ایران همواره قدردان ایثارگری‌ها و مجاهدت‌های آنان خواهد بود.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به جایگاه والای سرداران جبهه مقاومت خاطرنشان کرد: یاد و نام شهید حاج قاسم سلیمانی که در آستانه سالگرد شهادت ایشان قرار داریم، سید حسن نصرالله به‌عنوان سیدالشهدای جبهه مقاومت و سرداران رشید اسلام همچون شهیدان سلامی، باقری، حاجی‌زاده و محمدکاظمی، همواره در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار خواهد ماند.

عبدالهی با اشاره به برگزاری اجلاسیه هفت شهید حقوق‌دان استان گفت: خراسان جنوبی بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ شهید والامقام تقدیم انقلاب اسلامی کرده است که در میان آنان، شهدای حقوق‌دان جایگاه ویژه‌ای دارند و این اجلاسیه به پاسداشت مقام شهدایی همچون هاشم زهی، عبدالله زنجانی حائری، حجت‌الاسلام شهید مهدی اربابی، شهاب اذانی حائری، درفشی و شهید شهاب‌الدین اربابی برگزار شده است.

وی با قدردانی از حضور خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، مسئولان، روحانیت، فرماندهان نظامی و انتظامی، مقامات امنیتی و همکاران قضایی در این مراسم، تصریح کرد: حضور خانواده‌های شهدا زینت‌بخش این مجالس است و ما خود را مدیون صبر، استقامت و ایثار آنان می‌دانیم.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به حدیثی از امام صادق علیه‌السلام گفت: بالاتر از هر نیکی، نیکی دیگری وجود دارد تا آنجا که انسان در راه خدا به شهادت برسد و پس از آن، هیچ مقام و مرتبه‌ای برای انسان برتر از شهادت متصور نیست.

عبدالهی ادامه داد: انسان به طور طبیعی از جان و مال خود محافظت می‌کند، اما شهید با آگاهی کامل از عزیزترین سرمایه خود می‌گذرد و جانش را خالصانه در راه خدا تقدیم می‌کند و همین حقیقت، راز عظمت مقام والای شهادت است.

وی تصریح کرد: بر اساس روایات، شهدا از سؤال قبر و قیامت معاف هستند، چرا که شهادت، آزمون نهایی و کامل آنان به شمار می‌رود.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی تأکید کرد: مسئولیت امروز ما سنگین‌تر از گذشته است و باید در رفتار، عملکرد و تصمیم‌های خود به گونه‌ای عمل کنیم که شرمنده خون شهدا نباشیم.

وی با بیان اینکه امروز درگیر یک جنگ وجودی میان جبهه حق و باطل هستیم، افزود: رمز پیروزی در این نبرد، وحدت، همدلی، ایستادن پشت سر یکدیگر و تبعیت از رهبر معظم انقلاب است.

عبدالهی در پایان خاطرنشان کرد: اصلاح امور باید از خود ما آغاز شود و رعایت انصاف در بازار، پرهیز از ایجاد التهاب اقتصادی و توجه به مسئولیت اجتماعی، از جمله وظایفی است که در قبال خون شهدا بر عهده همه ما قرار دارد.

