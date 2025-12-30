بانک ملی ایران رتبه اول پرداخت وام ازدواج را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک از ابتدای فروردین تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴، مبلغ ۳۲۴ هزار و ۷۶۵ میلیارد ریال وام قرضالحسنه ازدواج پرداخت کرده که طی آن، ۹۶ هزار و ۶۹۳ نفر از جوانان ایرانی از این تسهیلات بهرهمند شدهاند.
بر اساس این گزارش، پرداخت وام ازدواج توسط بانک ملی ایران در ۹ ماهه نخست امسال، از نظر تعداد، نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۳۹ درصدی همراه بوده است.
بانک ملی ایران همواره پرداخت وام قرضالحسنه ازدواج را بهعنوان یکی از محورهای مهم فعالیت و سیاستهای خود با هدف ترویج سنت حسنه ازدواج و حمایت از جوانان ایرانی در دستور کار قرار داده و بخش قابل توجهی از تسهیلات خود را به این حوزه اختصاص داده است؛ بهگونهای که در ۹ ماه ابتدای امسال موفق به کسب رتبه نخست پرداخت وام ازدواج در شبکه بانکی کشور شده است.
گفتنی است بانک ملی ایران بهمنظور تسریع و تسهیل در پرداخت وام قرضالحسنه ازدواج، همکاری حداکثری با متقاضیان این تسهیلات را همواره مدنظر داشته بهنحوی که علیرغم افزایش مبلغ وام ازدواج در سال جاری، تعداد وامهای پرداختی با افزایش قابل توجهی همراه بوده است.
نظر شما