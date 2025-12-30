به گزارش خبرنگار مهر، حامد افشاری، معاون پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی، در حاشیه نشست معاونان پژوهشی این دانشگاه اظهار کرد: در این نشست میزبان حدود ۳۰۰ نفر از معاونان پژوهشی و برخی معاونان علمی واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی هستیم.

وی هدف اصلی این نشست را تقویت هم‌افزایی، هم‌نظری و توسعه شبکه‌سازی میان معاونان پژوهشی عنوان کرد و افزود: تلاش ما این است که با ایجاد تعامل مؤثر میان حوزه‌های پژوهش و فناوری، بتوانیم زمینه‌ساز اتفاقات مثبت و اثربخش در این حوزه‌ها باشیم.

افشاری با اشاره به یکی از محورهای مهم این نشست گفت: از موضوعات کلیدی، شفاف‌سازی انتظارات سازمان از معاونان پژوهشی و رسیدن به جمع‌بندی مشترک درباره برون‌دادها و خروجی‌های مورد انتظار هر برنامه است؛ خروجی‌هایی که باید اثر اجتماعی مشخص و قابل اندازه‌گیری داشته باشند.

معاون پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: در روز پایانی این نشست، میزبان ریاست دانشگاه خواهیم بود و ضمن استماع دیدگاه‌های ایشان در حوزه پژوهش و فناوری، از معاونان پژوهشی برتر نیز تقدیر به عمل خواهد آمد.

وی درباره ساختار پنل‌های تخصصی این نشست توضیح داد: پنل‌ها در حوزه‌های مختلف طراحی شده‌اند و از بررسی وضعیت موجود آغاز می‌شوند، سپس به شناسایی چالش‌ها و مشکلات می‌پردازند. همچنین با توجه به نقش معاونت‌های موضوعی و ارتباط مستقیم معاونان پژوهشی با دانشجویان تحصیلات تکمیلی، پنل‌های تخصصی متناسب با این حوزه‌ها برگزار می‌شود.

افشاری افزود: در این نشست، تجربه‌ها و داستان‌های موفقیت برخی واحدهای دانشگاهی نیز ارائه می‌شود و در بخشی از برنامه، نشست صمیمی معاونان پژوهشی با ریاست عالی دانشگاه برگزار خواهد شد تا علاوه بر ارائه دیدگاه‌های ایشان، نظرات و دغدغه‌های معاونان پژوهشی نیز به‌صورت مستقیم شنیده شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در برخی پنل‌ها نیز ارتباط با معاونت علمی و صنایع بزرگ برقرار شده است تا تعامل میان صنعت و پژوهش دانشگاهی تقویت شود و بستر همکاری‌های مؤثرتر فراهم آید.