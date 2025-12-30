  1. سیاست
گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه با کارکنان سفارت ایران در ونزوئلا

وزیر امور خارجه در ارتباط وبیناری با سفیر جمهوری اسلامی ایران در کاراکاس و دیپلمات‌های شاغل در سفارت کشورمان در ونزوئلا در جریان آخرین تحولات روابط دوجانبه ایران-ونزوئلا قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در ارتباط وبیناری با علی چگنی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کاراکاس و دیپلمات‌های شاغل در سفارت کشورمان در ونزوئلا، ضمن قدردانی از خدمات و تلاش‌های آنها، در جریان آخرین تحولات روابط دوجانبه ایران-ونزوئلا قرار گرفت.

سفیر ایران در این نشست برخط که مهدی سبحانی معاون اداری و مالی و زهرا ارشادی دستیار وزیر و مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه نیز حضور داشتند، گزارشی از اقدامات صورت‌گرفته و در دست انجام در راستای تقویت روابط دوجانبه ارائه کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با تأکید بر موضع اصولی ایران در نفی هرگونه اقدام تهدیدآمیز علیه حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ونزوئلا، ابراز اطمینان کرد که مردم ونزوئلا با حفظ وحدت و انسجام ملی از استقلال و منافع ملی کشورشان در برابر تحرکات غیرقانونی آمریکا دفاع خواهند کرد.

