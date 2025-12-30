به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در یادداشتی در روزنامه گاردین گفت: در حالی که بنیامین نتانیاهو اوایل امسال به رؤیای خود برای کشاندن آمریکا به یک رویارویی نظامی با ایران دست یافت، این کار بهایی سنگین و بی‌سابقه برای اسرائیل داشت.

وی افزود: دیدن این‌که نتانیاهو از دونالد ترامپ می‌خواهد او را از باتلاقی که در آن گرفتار شده نجات دهد، باعث شده است شمار فزاینده‌ای از آمریکایی‌ها آشکارا بپذیرند که اسرائیل نه یک متحد، بلکه یک بار اضافی است.

عراقچی ادامه داد: در ماه سپتامبر، متحدان عرب آمریکا نیز به همان نتیجه‌ای رسیدند که ما ایرانیان همیشه بر آن تأکید کرده‌ایم: بی‌پروایی اسرائیل تهدیدی برای همه است.

وی تأکید کرد: این واقعیت راه را برای روابط کاملاً جدیدی هموار می‌کند که می‌تواند منطقه ما را دگرگون کند. دولت آمریکا اکنون با یک دوراهی روبه‌روست: یا همچنان با دلارهای مالیات‌دهندگان آمریکایی و اعتبار سیاسی خود، چک‌های سفید برای اسرائیل امضا کند، یا بخشی از یک تغییر بنیادین و مثبت باشد.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: دهه‌هاست که سیاست غرب در قبال منطقه ما عمدتاً بر اساس افسانه‌هایی شکل گرفته که منشأ آن‌ها اسرائیل بوده است.

وی افزود: جنگ ماه خرداد از جهات مختلفی سرنوشت‌ساز بود، از جمله این‌که هزینه غرب در اشتباه گرفتن اسطوره‌سازی با استراتژی را آشکار کرد. اسرائیل و نیروهای نیابتی‌اش مدعی «پیروزی قاطع» هستند و می‌گویند ایران تضعیف و بازدارنده شده است.

عراقچی تصریح کرد: با این حال عمق استراتژیک گسترده ما، کشوری به وسعت اروپای غربی با جمعیتی ۱۰ برابر اسرائیل است، باعث شد بیشتر استان‌های ما از تجاوز اسرائیل مصون بمانند. در مقابل، همه اسرائیلی‌ها قدرت نظامی ما را تجربه کردند.

وی افزود: اکنون روایت «شکست‌ناپذیری» که محور ماشین اسطوره‌سازی اسرائیل است، فرو ریخته است.

وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه گفت: بحران ساختگی پیرامون برنامه هسته‌ای ایران نمونه‌ای روشن از این است که چگونه داستان‌هایی که در تل‌آویو نوشته و توسط هم‌پیمانان اسرائیل ترویج شده، به تقابل‌های غیرضروری دامن زده است.

عراقچی تأکید کرد: دهه‌هاست که ما ایرانیان تأکید کرده‌ایم به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. این یک ادعای تاکتیکی نیست، بلکه یک دکترین راهبردی مبتنی بر ملاحظات دینی، اخلاقی و امنیتی است.

وی افزود: با این حال، در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، دولت آمریکا به این باور نادرست سوق داده شد که ایران در آستانه فروپاشی است، توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ شریان حیاتی ماست و خروج از آن ما را وادار خواهد کرد سریع تسلیم شویم.

عراقچی ادامه داد: این افسانه‌ها واشنگتن را تشویق کرد چارچوب دیپلماتیک کارآمد را کنار بگذارد و به «فشار حداکثری» روی آورد؛ سیاستی که فقط «مقاومت حداکثری» به بار آورد.

وی گفت: تعداد رو به افزایشی از آمریکایی‌ها، به‌ویژه کسانی که خواهان تمرکز بر بازسازی آمریکا هستند، اکنون علناً چیزی را می‌پذیرند که تا پیش از این تابو بود: پذیرش بی‌چون‌وچرای روایت‌های اسرائیل منابع آمریکا را تحلیل برده، اعتبار این کشور را تضعیف کرده و آمریکا را در درگیری‌هایی گرفتار کرده که در خدمت منافعش نیست.

وزیر امور خارجه کشورمان افزود: طی دو سال گذشته، رژیم تل‌آویو ده‌ها هزار فلسطینی بی‌گناه را در غزه کشته و به لبنان، سوریه، ایران، یمن و حتی قطر حمله کرده است.

وی تصریح کرد: تقریباً همه کشورهای منطقه تهدید شده‌اند. هیچ فرد مسئولیت‌پذیری این تجاوزها را «دفاع از خود» نمی‌نامد.

عراقچی گفت: نکته امیدوارکننده دیگری نیز در تحولات اخیر وجود دارد: شتاب جدید در منطقه ما برای مهار تهدید مشترک اسرائیل.

وی افزود: این امر آخرین میخ را بر تابوت توافق‌های موسوم به ابراهیم کوبیده و درِ همکاری‌های تازه‌ای را گشوده است.

وی ادامه داد: من مطلع شدم که تمایل بی‌سابقه‌ای در میان دوستان مشترک ایران و آمریکا برای تسهیل گفت‌وگو و تضمین اجرای کامل و قابل راستی‌آزمایی هر توافق مذاکره‌شده‌ای وجود دارد.

عراقچی تأکید کرد: با وجود حمله اسرائیل به دیپلماسی در جریان مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا، ایران همچنان به توافقی مبتنی بر احترام متقابل و منافع مشترک پایبند است.

وی گفت: تحقق این هدف منوط به آن است که آمریکا بپذیرد مذاکره با دیکته‌کردن شروط یک تسلیم متفاوت است. مردم ما به‌خوبی می‌دانند که رئیس‌جمهور ترامپ نخستین رئیس‌جمهور آمریکا نیست که به آن‌ها حمله کرده و تجربه‌های فاجعه‌بار تعامل با آمریکا را دیده‌اند.

وی ادامه داد: اگر رئیس‌جمهور ترامپ می‌خواهد اعتماد آنان را جلب کند و به وعده‌هایش به حامیان داخلی خود پایبند بماند، باید کاری انجام دهد که هیچ‌یک از پیشینیانش موفق به انجام آن نشده‌اند: پایان دادن به یک بحران غیرضروری از طریق صلح و دیپلماسی.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: گام نخست این است که با زبان احترام، بدون شرط و تبصره، با ملت ایران سخن بگوید. ایران هرگز خواهان جنگ با آمریکا نبوده است؛ خویشتنداری فرماندهان ما در ماه خرداد، که تنها دلیل سالم ماندن پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه است، این موضوع را ثابت می‌کند.

عراقچی تأکید کرد: این خویشتنداری نباید با ضعف اشتباه گرفته شود یا بی‌پایان فرض شود.جهان همچنین باید بداند که ایرانیان هرگز از حقوق خود دست نخواهند کشید.

وی افزود: این حقوق که همه امضاءکنندگان پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای از آن برخوردارند، شامل دسترسی به همه جنبه‌های فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز است.

عراقچی ادامه داد: ما ایرانیان از مذاکرات جدی برای دستیابی به توافقی منصفانه هراسی نداریم. چنین توافقی باید شامل لغو ملموس و قابل راستی‌آزمایی تحریم‌ها باشد. تحولات منطقه ما می‌تواند اجرای تفاهم‌ها را به شیوه‌ای کاملاً نوین ممکن سازد.

وزیر امور خارجه کشورمان در پایان گفت: برای کسانی که حاضرند مسیری را بروند که هیچ‌کس پیش از آن نرفته، یک پنجره کوتاه فرصت باز شده است. بخت با شجاعان است و شکستن یک چرخه شوم، به مراتب شجاعت بیشتری می‌طلبد تا صرفاً ادامه دادن آن.