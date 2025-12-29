  1. سیاست
دیدار سفیر ایران در تاجیکستان با وزیر امور خارجه

سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری تاجیکستان، امروز دوشنبه با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری تاجیکستان، امروز دوشنبه با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، آخرین وضعیت روابط دوجانبه و راه‌های گسترش همکاری‌ها بررسی شد.

وزیر امور خارجه با تأکید بر سیاست ایران در توسعه روابط با کشورهای همسو و هم‌فرهنگ، بر تقویت مناسبات همه‌جانبه با تاجیکستان و گسترش رایزنی‌ها در حوزه‌های مختلف تأکید کرد و اشتراکات فرهنگی، تمدنی و زبانی دو کشور را زمینه‌ای مهم برای تحکیم روابط دو ملت ایران و تاجیکستان دانست.

هادی رضایی

