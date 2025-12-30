۳ کشته در پی ریزش بهمن در شمال اسپانیا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یورو نیوز، یک زن دیگر به دلیل جراحات جزئی و هیپوترمی تحت درمان پزشکی است، در حالی که دو مرد دیگر از گروه شش نفره بدون هیچ آسیبی جان سالم به در بردند.

این فاجعه در قله تابلاتو، در نزدیکی شهر آبگرم پانتیکوسا، در منطقه آراگون در شمال اسپانیا رخ داد.

این گروه که گفته می‌شود اهل منطقه باسک هستند، در ارتفاع حدود ۲۷۰۰ متری بودند که بهمن به آنها برخورد کرد و دو مرد و دو زن مدفون شدند.

نیروهای امدادی، از جمله یک بالگرد حامل یک پزشک، به سرعت به محل اعزام شدند، اما نتوانستند سه قربانی را نجات دهند.