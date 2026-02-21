به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یو اس تودی، شانان مون، کلانتر بخش نوادا، در یک کنفرانس خبری گفت که این بهمن گروهی از اسکی‌بازان مناطق بکر را در کوه‌های سیرا نوادا درنوردید و آن را به مرگبارترین بهمن در کشور در بیش از چهار دهه قبل تبدیل کرد.

مون به خبرنگاران گفت که مقامات به خانواده‌های افراد درگیر اطلاع داده‌اند که عملیات رسماً از نجات به بازیابی تغییر یافته است.

مون گفت که جستجو برای یک فرد مفقود شده ادامه دارد و منتظر بهتر شدن شرایط آب و هوایی هستیم.

مقامات اعلام کردند که ۸ جسد پیدا شده است و گروه های امداد در حال انتقال بقایای اجساد از کوه برای کالبدشکافی و تعیین علت مرگ هستند.

این بهمن در نزدیکی قله کَسل، واقع در حدود ۲۵۰۰ متری شمال غربی دریاچه تاهو، رخ داد.

مسئول شرکت بلک‌برد مانتین گایدز، یک شرکت حرفه‌ای تورهای طبیعت‌گردی، در بیانیه‌ای اعلام کرد که گروهی ۱۵ نفره، شامل ۱۱ اسکی باز و چهار راهنما از این شرکت، در پایان یک سفر اسکی سه روزه در حال بازگشت به ابتدای مسیر بودند که این حادثه رخ داد. ۶ نفر از بازماندگان نجات یافته اند.

مرکز پیش‌بینی بهمن سیرا، یک نهاد منطقه‌ای، پیش از حادثه هشدار خطر بالای بهمن را صادر کرده بود و به بارش سریع برف، لایه‌های ناپایدار برف و بادهای شدید اشاره کرده بود.