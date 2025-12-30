حضور فائق زیدان در مجلس؛ در پارلمان عراق چه می گذرد؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واع، در پی بروز اختلافات قانونی در جلسه انتخاب هیئت‌رئیسه، حضور رئیس شورای عالی قضایی عراق در مجلس نمایندگان این کشور و رایزنی با رئیس سِنی مجلس نمایندگان، نشان از تلاش برای پایان دادن به جدل‌های قانون اساسی پیرامون نحوه انتخاب نایب‌رئیس دوم است.

جمال کوجر، نماینده فراکسیون اتحاد اسلامی کردستان، روز سه شنبه اعلام کرد: حضور قاضی «فائق زیدان»، رئیس شورای عالی قضایی در پارلمان، با هدف تبیین چارچوب‌های قانونی برای ادامه جلسه امروز صورت گرفته است.

کوجر تصریح کرد: نشست قاضی زیدان با رئیس سِنی مجلس نمایندگان با این هدف انجام می‌شود که ابهامات حقوقی موجود برطرف و فرآیند انتخاب و تکمیل کاندیداتوری نایب‌رئیس دوم پارلمان از نظر قانونی نهایی شود.

این در حالی است که قاضی فائق زیدان بلافاصله پس از ورود به ساختمان مجلس نمایندگان، نشست مهمی را با «عامر الفائز»، رئیس سِنی مجلس آغاز کرد.

در این جلسه که با حضور دبیرکل مجلس نمایندگان در حال برگزاری است، راهکار قانونی برای نهایی کردن انتخاب نایب‌رئیس دوم بررسی و تایید می‌شود.

خبرها همچنین حاکی از آن است که «هبیت الحلبوسی»، رئیس مجلس نمایندگان و «عدنان فیحان»، معاون اول او، روز سه شنبه در نشست مشترک با قاضی «فائق زیدان» حضور یافتند.

الحلبوسی و فیحان به جمع حاضر در نشست رئیس شورای عالی قضایی و «عامر الفائز»، رئیس سِنی پارلمان پیوستند تا رایزنی‌ها پیرامون مسائل قانونی مجلس تکمیل شود.

قاضی فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی، نشست مهمی را در «تالار قانون اساسی» با حضور رئیس سِنی و دبیرکل مجلس آغاز کرده بود که اکنون با پیوستن رئیس جدید و نایب‌رئیس اول، این رایزنی‌ها وارد مرحله جدی‌تری شده است.

از سوی دیگر یک منبع پارلمانی در عراق امروز سه شنبه گفت که شاخوان عبدالله از نامزدی برای معاون دومی رئیس پارلمان عراق کناره گیری کرده و فرهاد الاتروشی به جای او معرفی می شود.