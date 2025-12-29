شورای سیاسی ملی عراق نامزد ریاست پارلمان را معرفی کرد

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراق (واع)، شورای سیاسی ملی عراق امروز (یکشنبه) اعلام کرد که «هیبت الحلبوسی» را برای تصدی سمت ریاست پارلمان نامزد کرده است.

خمیس الخنجر، رئیس حزب «السیادة» در یک کنفرانس خبری گفت: «پس از رایزنی‌ها و گفت‌وگوهای میان رهبران فراکسیون‌ها و احزاب سیاسی پیروز در انتخابات که اکثریت بزرگ احزاب عضو شورای سیاسی ملی را تشکیل می‌دهند، تصمیم گرفتیم در حزب «تقدم»، حزب «السیادة»، حزب «الحسم الوطنی» و حزب «الجماهیر الوطنیة»، تنها نماینده ما برای ریاست پارلمان در دوره ششم، هیبت الحلبوسی باشد تا روند تحقق الزامات قانونی تکمیل شود.»

وی افزود: «از رهبران احزاب در فضای ملی و از همه طیف‌ها می‌خواهیم این تصمیم را که نمایانگر اکثریت اهل‌سنت در شورای سیاسی ملی است، در نظر بگیرند تا الزامات قانونی تکمیل و دولتی تشکیل شود که نماینده همه اقشار جامعه عراق باشد.»

شورای سیاسی ملی عصر روز یکشنبه در منزل خمیس الخنجر، رئیس ائتلاف «السیادة» نشست خود را برگزار کرد.

قرار است مجلس نمایندگان امروز (دوشنبه) نخستین جلسه افتتاحیه خود را در دوره ششم پارلمانی برای انتخاب رئیس پارلمان و معاونان او برگزار کند.