۹ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۲۳

عذرخواهی معاون اجرایی رئیس جمهور از مردم به خاطر تورم و گرانی

عذرخواهی معاون اجرایی رئیس جمهور از مردم به خاطر تورم و گرانی

قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور گفت:بابت گرانی و تورم ۴۰ درصدی از مردم عذرخواهی می‌کنیم و در تلاشیم که حل شود.

    • مهران IR ۲۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
      گرانی مگه با یه معذرت خواهی حل میشه جوونیمون رفت هر چی تلاش میکنیم باز یه پله برمیگردیم عقب تر بگیرین یه بمب اتم بزنین همگیمون راحتشیم بدون درد

