دریافت 19 MB کد خبر 6708048 https://mehrnews.com/x3b2RX ۹ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۲۳ کد خبر 6708048 فیلم سیاست فیلم سیاست ۹ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۲۳ عذرخواهی معاون اجرایی رئیس جمهور از مردم به خاطر تورم و گرانی قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور گفت:بابت گرانی و تورم ۴۰ درصدی از مردم عذرخواهی میکنیم و در تلاشیم که حل شود. کپی شد مطالب مرتبط عذرخواهی معاون پزشکیان؛ از تورم ۴۰ درصدی باخبریم قائم پناه: دولت در پی رفع ریشه ای مشکلات معیشتی این روزهای مردم است قائمپناه از مجتمع مسکونی سیمرغ اسلامشهر بازدید کرد برچسبها جعفر قائم پناه مسعود پزشکیان معاون اجرایی رییس جمهور اعتراضات مردمی مردم
