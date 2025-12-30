قائم پناه: دولت در پی رفع ریشه ای مشکلات معیشتی این روزهای مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، بعد از ظهر سه شنبه در جلسه بررسی وضعیت تحقق مصوبات بانکی سفر رئیس جمهور به استان تهران که با حضور محمدصادق معتمدیان استاندار تهران برگزار شد، با اشاره به فشارهای اقتصادی موجود، گفت دولت در تلاش است بخشی از مشکلات معیشتی را که این روزها مردم با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، به‌صورت ریشه‌ای برطرف کند.

او با تأکید بر لزوم تمرکز بر «اصل مسئله» افزود: در هفته‌های اخیر جلسات متعددی با آقای مدنی‌زاده و آقای فرزین برگزار شده و جمع‌بندی این مباحث به‌صورت مکتوب تهیه شده است، هدف این است که سیاست‌های حمایتی، از ازدواج و فرزندآوری تا پشتیبانی از تولید، به‌صورت هدفمند و مؤثر اجرا شود.

قائم‌پناه با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر اهمیت تولید گفت: امروز درگیر یک جنگ اقتصادی هستیم و رزمندگان این جبهه، تولیدکنندگان کشورند. حمایت از این افراد فقط وظیفه بانک‌ها نیست؛ همه بخش‌ها از نظام مالی و سرمایه‌گذاران گرفته تا نهادهای آموزشی و حمایتی باید وارد میدان شوند.

او افزود: تولیدکننده نیازمند صرفاً تسهیلات نیست؛ آموزش، پشتیبانی و ثبات در سیاست‌ها از الزامات افزایش تولید است. در شرایط فعلی، به‌دلیل ناترازی‌ها، فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد می‌شود؛ از محدودیت‌های گاز گرفته تا قطعی برق در تابستان. دولت با برنامه‌ریزی در تلاش است این موانع را کاهش دهد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به نقش دولت در سامان‌دهی این وضعیت گفت: توقع این است که با گفت‌وگو و شفاف‌سازی، مشخص شود مسیر آینده چگونه خواهد بود. در این زمینه، با بانک مرکزی نیز مذاکراتی انجام شده و قرار است جمع‌بندی نهایی این مباحث هفته آینده اعلام شود.

قائم‌پناه همچنین به موضوع تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: در مواردی که بانکی برخلاف مصوبات از پرداخت وام خودداری کرده و موضوع را به بهانه بررسی به تعویق انداخته است، در صورت احراز تخلف، برخورد جدی صورت خواهد گرفت. این پیام روشنی است مبنی بر اینکه دولت در حمایت از تولید و رشد اقتصادی، عقب‌نشینی نخواهد کرد.

او تأکید کرد: رشد تولید و عبور از فشارهای اقتصادی، نیازمند هماهنگی همه ارکان کشور است و دولت این مسیر را با جدیت دنبال می‌کند.

هشدار تند قائم‌پناه به شبکه بانکی؛ تولید شوخی‌بردار نیست

معاون اجرایی رئیس‌جمهور، با انتقاد صریح از عملکرد شبکه بانکی کشور گفت: ایجاد شغل زمانی اتفاق می‌افتد که چرخ صنایع بچرخد و پولی که در بانک‌ها انباشته شده، باید در خدمت تولید قرار بگیرد. از نظر من، هیچ وظیفه‌ای برای بانک‌ها واجب‌تر از تأمین مالی تولید نیست.

او با طرح یک پرسش چالشی افزود: اگر کسی معتقد است تأمین منابع مالی تولید جزو اصلی‌ترین وظایف بانک‌ها نیست، صراحتاً بگوید؛ چون در همه دنیا، بانک‌ها بازوی اصلی تأمین سرمایه تولید هستند.

قائم‌پناه با اشاره به سازوکارهای حمایتی دولت گفت: ما برای حمایت از تولید، چه واحدهای کوچک و چه واحدهای بزرگ، با رعایت کامل ضوابط و قوانین، چارچوب مشخصی تعیین کرده‌ایم. اما این سوال جدی وجود دارد که چرا منابع بانکی به‌راحتی به تسهیلات چندصد میلیاردی اختصاص می‌یابد، اما در تأمین سرمایه تولیدکنندگان واقعی تعلل می‌شود.

او با تأکید بر نقش بانک‌ها به‌عنوان بازوی مالی دولت تصریح کرد: بانک‌ها باید به دولت در مسیر افزایش رضایتمندی مردم کمک کنند. رضایتمندی مردم یعنی اشتغال، یعنی درآمد پایدار. کسی که شغل دارد، عزت دارد و این اساس سلامت اقتصادی جامعه است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به برنامه دولت برای تکمیل زنجیره تولید گفت: تمرکز ما بر توسعه صنایع پایه، از جمله تولید فولاد گالوانیزه، برای تکمیل زنجیره تولید است؛ زنجیره‌ای که در نهایت به صنایعی مانند خودروسازی و ماشین‌سازی می‌رسد. اگر این زنجیره متوقف شود، کارخانه می‌خوابد، صدها نفر بیکار می‌شوند و بنگاه‌ها زیان می‌بینند.

قائم‌پناه در پایان خواستار شفافیت عملکرد بانک‌ها شد و گفت: از مدیران مربوطه خواسته‌ایم ظرف یک ماه آینده گزارش روشنی از عملکرد بانک‌ها در حوزه تأمین مالی تولید ارائه کنند. این موضوع نیازمند برگزاری جلسات تخصصی و تعیین خطوط قرمز مشخص است؛ چرا که در این مسیر، مماشات با کم‌کاری‌ها قابل قبول نخواهد بود.

او تأکید کرد: حمایت از تولید، یک انتخاب نیست؛ یک ضرورت اقتصادی است.

این خبر تکمیل می شود…