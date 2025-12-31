۶ کرسی تلاوت رضوی همزمان با میلاد امام جواد(ع)در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم محمدی گفت: همزمان با شب میلاد باسعادت حضرت امام محمدتقی (ع)، استان زنجان میزبان شش کرسی تلاوت رضوی خواهد بود که با هدف ترویج فرهنگ انس با قرآن کریم و آشنایی نسل جوان با معارف اهل‌بیت (ع) برگزار می‌شود.

وی افزود: به مناسبت سالروز ولادت امام جواد (ع)، کانون تخصصی قرآن استان زنجان با همکاری کانون‌های خدمت رضوی شهرستان‌ها، شش محفل قرآنی را در نقاط مختلف استان تدارک دیده است. این محافل نورانی با حضور نوجوانان و جوانان قرآنی برگزار می‌شود و فضایی معنوی و قرآنی در استان ایجاد خواهد کرد.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان زنجان، با اشاره به جزئیات این برنامه‌ها اظهار کرد: دو کرسی تلاوت رضوی در شهرستان زنجان و در مسجد علی‌بن‌ابیطالب (ع) گلشهر و مسجد امام علی (ع) شهرک آزادگان برگزار می‌شود و چهار کرسی دیگر نیز در شهرستان‌های ابهر، خدابنده، خرمدره و ایجرود برپا خواهد شد.

وی افزود: کرسی‌های تلاوت رضوی از برنامه‌های شاخص کانون تخصصی قرآن استان هستند که در مناسبت‌های مهم مذهبی و انقلابی از جمله ایام ماه رجب، سالروز حماسه ۹ دی، سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و میلاد امام جواد (ع) اجرا می‌شوند.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان زنجان خاطرنشان کرد: این محافل قرآنی، علاوه بر ایجاد فضای معنوی، نقش مؤثری در تقویت هویت دینی کودکان و نوجوانان، انس بیشتر آنان با کلام وحی و گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه ایفا می‌کند.