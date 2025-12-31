تشریح مأموریت اداره بازرسی سازمان غذا و دارو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید مهرزادی، سرپرست اداره کل بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو گفت: نظارت اثربخش زمانی محقق می‌شود که فرآیندها، تصمیمات و عملکردها شفاف، مستند و قابل ارزیابی باشند.

وی افزود: پایش مستمر عملکرد واحدها، شناسایی گلوگاه‌ها و اصلاح رویه‌ها، از مأموریت‌های اصلی اداره کل بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو است.

مهرزادی تصریح کرد: انضباط اداری، پاسخگویی و سلامت اداری، نقش مستقیم در افزایش اعتماد عمومی و بهبود عملکرد سازمان غذا و دارو دارد.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از داده‌ها و گزارش‌های تحلیلی، امکان نظارت هدفمند و پیشگیرانه را به جای مداخلات صرفاً پسینی فراهم می‌کند.

مهرزادی تأکید کرد: تقویت نظام نظارتی، پیش‌نیاز اجرای موفق سیاست‌ها و برنامه‌های کلان سازمان غذا و دارو است.