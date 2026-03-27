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۸ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۵۵

در مرحله ۳ از موج ۸۴ رقم خورد؛

غرق شدن شناورهای تاکتیکی و هلاکت تعداد زیادی از تروریست‌های آمریکایی

غرق شدن شناورهای تاکتیکی و هلاکت تعداد زیادی از تروریست‌های آمریکایی

با غرق شدن شناورهای تاکتیکی،تعداد زیادی از تروریست‌های آمریکایی در ادامه موج ۸۴ وعده صادق۴ هلاک شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در ادامه موج ۸۴ عملیات وعده صادق ۴ بارمز مبارک «یامَن هو شَدیدُ العِقاب» و تقدیم به هنرمندان و سلبریتی‌های پای کار انقلاب در این شبها، نیروی دریایی سپاه طی یک حمله ترکیبی، علیه تروریست های صهیونی - امریکایی در بندر الشُّیوخ و سواحل و بندر دبی، سربازان افسرده امریکایی و تجهیزات تاکتیکی آنها را مورد اصابت دقیق قرار داد.

در این عملیات که با استفاده از موشکهای بالستیک و کروز قدر ۳۸۰ انجام پذیرفت، ۶ فروند لندینگرافت رزمی LCU امریکا در بندر" الشیوخ "، مورد اصابت قرار گرفت که طبق گزارش میدانی ۳ فروند از این کشتی های رزمی بعد از اصابت غرق شده و مابقی در آتش در حال سوختن است.

همزمان عملیات پهپادی علیه مراکز تجمع افسرانِ تروریست یگان پهپادی امریکا در ساحل و یکی از هتل های دبی، با استفاده از پهپادهای انهدامی اجرا و این مراکز مورد اصابت دقیق قرار گرفت.

طی این عملیات، علاوه بر غرق شدن شناورهای تاکتیکی تعداد زیادی از تروریست های امریکایی نیز به هلاکت رسیدند. قبلا هم گفته بودیم در هرکجا بروید به دنبالتان می آییم، بیچاره خواهید شد.

نیروی دریایی سپاه باذن الله با تسلط و اشرافیت کامل و بصورت کوبنده جواب شرارتهای دشمن را می دهد.

کد مطلب 6785176

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    نظرات

    • سیدابراهیمی IR ۰۵:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۸
      34 8
      پاسخ
      قاتلوهم یعذبهم الله بایدیکم و یخزهم.. هیچ ترحمی نسبت به جنایتکاران امریکایی و نوچه پلیدش نکنید.. جنگ را اکنون وارد مرحله حمله به زیر ساخت های صنعتی و انرژی کرده اند.. هرچه از مراکز و منابع نظامی و اقتصادی نام و نشانی از امریکا دارد هدف مشروع مدافعان اسلام و ایران است.. بدون ذره ای ترحم و مسامحه آنها را نابود کنید..
    • IR ۰۸:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۸
      10 8
      پاسخ
      نیروهای آمریکایی بدنبال فریب خوردن ترامپ از نتانیاهو در تجاوز به مناطق شهری ایران به کام مرگ افتاده اند.
    • IR ۰۸:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۸
      20 8
      پاسخ
      بدون سلاح اتمی آینده کشور مبهمه امید به زندگیم نمیشه داشت
    • کاردر IR ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۸
      20 7
      پاسخ
      خدا حفظتون کنه ممنون که هستید ، پیروزی با شماست به اذن الله،
    • اكبر IR ۱۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۸
      17 3
      پاسخ
      آمريكا و اسرائيل را به ياري خدا و چهارده معصوم(ع) نابود كنيد كه دشمن خدا و چهارده معصوم(ع) هستند

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