برگزاری مسابقات انتخابی برای تعیین ترکیب آسیایی تیم زیر ۲۱ سال اسنوکر

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای اسنوکر قهرمانی آسیا در رده سنی زیر ۲۱ سال، طی روزهای ۱۱ تا ۱۷ بهمنماه ۱۴۰۴ به میزبانی کشور قطر برگزار خواهد شد و تیم ملی کشورمان در این مسابقات حضور خواهد یافت.
به همین منظور رقابت های انتخابی برای تعیین ترکیب تیم اعزامی به این رقابت ها از امروز (چهارشنبه ۱۰ دی) آغاز شد و تا ۱۲ دی ادامه خواهد داشت. ۱۴ ورزشکار برگزارکننده این مسابقات هستند که به شیوه دوحذفی با یکدیگر به رقابت میپردازند.
اسامی شرکتکنندگان به این شرح است:
عرشیا جوکار، علیرضا کاشانی، آرمین جواهری، بنیامین حسینزاده، پرهام کاظمی، بنیامین گزاوند، یاسین علیزاده، شهاب علی اسماعیلی، امیرارسلان حمودی، عباس جلیلپور، محمدصالح لک، سپهر مساواتی، رایان صمدی و پارسا ارحمی
مسئولیت برگزاری و نظارت فنی این مرحله از مسابقات انتخابی بر عهده کامران شهلا و ابراهیم رجایی است.
تیم داوری متشکل از مهدی ونکی (سرداور)، بهزاد فرجی، علی سپهر، ابوالفضل پورکاظم، مهبد رادنیا، محمدتقی رادنیا، پریسا حیدری، ایسان آقاساقلو و فاطمه خالقی خواهد بود.
