اعمال قانون حدود ۲ میلیون وسیله نقلیه به دلیل توقف دوبله در سطح تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز جامع اطلاعرسانی برخط پلیس راهور تهران بزرگ، سرهنگ احسان مؤمنی، معاون عملیات ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، در خصوص تعریف صنوف مزاحم پایتخت اظهار کرد: صنوف به دو بخش ثابت و سیار تقسیم میشود صنوف ثابت مانند مغازه دارها، فروشگاههای بزرگ و مراکز تجاری و اما صنوف سیار مانند وانتهای عرضه کننده میوه و کالا است که در سطح معابر مشاهده میشود.
وی گفت: قبل از اینکه صنفی بخواهد افتتاح شود، خصوصاً صنوف ثابت حتماً باید صلاحیت ترافیکی خود را داشته باشند، مالکین این صنوف باید مواردی را بسته به تعداد مراجعین باید برنامه ریزی کنند که در محل مناسب قرار گیرد همچنین باعث مشکل ترافیکی و تصادف نگردند تا مردم تردد آسان و امنیت بیشتری باشند.
مؤمنی در ادامه تصریح کرد: اگر هر صنفی فعالیت خود را بدون در نظر گرفتن موارد مذکور آغاز کند، در ادامه فعالیت خود با برخورد جدی پلیس و اعلام تخلف آن صنف به پلیس اماکن، روبرو خواهد شد.
وی همچنین در ادامه از اجرای طرحی که پلیس راهور با همکاری شهرداری تهران آغاز کرده است، خبر داد و گفت: با توجه به تماسهای مکرر از سامانه ۱۳۷ شهرداری همچنین سامانه ۱۱۰ پلیس، مطالبه مردم در خصوص وانت بارهایی که باعث سد معبر و مسدود کردن مسیر تردد در نتیجه ایجاد ترافیک سنگین شدند و منجر به حضور پلیس و اجرای طرح با همکاری شهرداری و شناسایی محلهایی خارج از حریم راه برای حضور وانت بارها، طی ابلاغ به آنها و در صورت عدم رعایت موارد ترافیکی و عدم حضور در محلهای پیش بینی شده، وسیله نقلیه متخلف به پارکینگ منتقل میشود.
به گفته مؤمنی: حدود ۲ میلیون وسیله نقلیه به دلیل توقف دوبله در سطح معابر پایتخت از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون باعث کندی حرکت وسایل نقلیه شدهاند. متأسفانه حدود ۲۸۰ هزار خودرو که در حریم تقاطعها برای مراجعه به وانت بارها ایستاده بودند نیز اعمال قانون و جریمه شدند.
