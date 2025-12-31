عیادت مدیرعامل صندوق اعتباری هنر از کوروش زارعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، سیدمجید پوراحمدی مدیرعامل صندوق اعتباری هنر همراه با استاندار قم، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی و عضو هیئت‌مدیره صندوق اعتباری هنر در جریان سفر به استان قم و با حضور در منزل کوروش زارعی بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون، از وی عیادت کردند و از نزدیک جویای وضعیت سلامتی وی شدند.

پوراحمدی در این دیدار ضمن ابلاغ سلام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از نزدیک در جریان روند درمان این هنرمند باسابقه که به دلیل عوارض ناشی از بیماری کلیوی تحت مراقبت پزشکی قرار دارد، قرار گرفت. وی با تجلیل از چند دهه فعالیت مؤثر کوروش زارعی در عرصه تئاتر و سینمای کشور گفت: زارعی با خلق آثار ماندگار، جایگاه ارزشمندی در میان مردم و جامعه هنری دارد و همواره به‌عنوان هنرمندی متعهد و اثرگذار شناخته می‌شود. او در دوران عضویت در هیئت مدیره صندوق اعتباری هنر، خدمات ارزشمند و زحمات زیادی را متحمل شد که همواره مورد قدردانی ماست و امیدواریم با بهبودی کامل بار دیگر شاهد حضور مؤثرش در عرصه فرهنگ و هنر کشور باشیم.

اکبر بهنام‌جو استاندار قم نیز در این دیدار با تقدیر از تلاش‌های این هنرمند پیشکسوت اظهار کرد: هنرمندانی چون کوروش زارعی نقش مهمی در اعتلای فرهنگ و هنر کشور دارند و همواره شایسته احترام و قدردانی هستند. او هنرمندی متعهد و دغدغه‌مند نسبت به ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی محسوب می‌شود.

در این دیدار حاضران با آرزوی سلامتی و بهبودی کامل برای کوروش زارعی، بر ضرورت تکریم هنرمندان پیشکسوت و توجه به جایگاه آنان تأکید کردند.