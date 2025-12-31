علی اصغر شفیعیان، فعال رسانه‌ای نزدیک به دولت در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اخبار منتشر شده در مورد استعفای عارف، اظهار داشت: استعفای عارف مربوط به چند وقت پیش است.

وی ادامه داد: اعضای کابینه با قوت و قدرت با محوریت پزشکیان و مدیریت خوب عارف به کار خود ادامه می‌دهند.

شفیعیان با بیان اینکه کارهای بسیار خوبی در حوزه ناترازی‌ها و اصلاح نظام اداری انجام داده است، گفت: خروجی این اقدامات قاعدتاً در انتهای سال دوم خودش را نشان خواهد داد.

وی یادآور شد: اقداماتی چون اصلاح نظام اداری و رفع ناترازی ها در دولت‌های قبلی باید انجام می‌شد که متأسفانه کوتاهی شده بود و شاید هم محدودیت‌هایی داشتند؛ در دولت فعلی نیز علیرغم همه محدودیت‌های مالی که وجود دارد اما کارهای زیربنایی انجام می‌شود. به عنوان مثال اصلاح وضعیت برق کشور تا سال دیگر خیلی اوضاعمان نسبت به الان بهتر خواهد شد.

شفیعیان با اشاره به اینکه در دولت‌های قبلی هم استعفاهای زیادی داده می‌شد اما همگی پذیرفته نمی‌شد، گفت: در دولت مرحوم رئیسی در همان ابتدا ۴ تن از وزرا استعفا دادند.