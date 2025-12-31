سفیر ایران در عراق: شهید سلیمانی یک شخصیت فراملّی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت جمهوری اسلامی ایران در عراق امروز چهارشنبه مراسم بزرگداشتی را در بغداد به مناسبت ششمین سالگرد شهادت فرماندهان پیروزی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و حاج ابومهمدی المهندس و همرزمان شهید آنها برگزار کرد.
«محمد کاظم آل صادق» سفیر ایران در بغداد که از سخنرانان در این مراسم بود، گفت: رابطه سردار شهید قاسم سلیمانی با عراق فراتر از چارچوبهای نظامی و سیاسی و بر پایه محبت، ولایتمداری و جان فشانی شکل گرفته بود.
آل صادق افزود: شهید سلیمانی با قلبی آکنده از وفاداری به اهل بیت (علیهم السلام) همیشه میگفت: اگر آرزو داشتم یک بار در ایران یا لبنان شهید شوم، آرزو میکردم ۱۰۰ بار در عراق و در دفاع از خاک و مقدساتش شهید شوم. سرانجام آرزوی ایشان در همین خاک برآورده شد و خونش با خون رفیق مجاهد و راهش، شهید ابومهدی المهندس، به دست خیانت آمریکاییها در هم آمیخت.
وی تصریح کرد: شهید سلیمانی امنیت بغداد را امنیت تهران میدانست. شخصیت شهید سلیمانی فراتر از قومیت ها بود و او فقط به ایران تعلق نداشت.
محمدکاظم آل صادق خاطرنشان کرد: فتوای مرجعیت دینی در نجف، عراق را از چنگال تروریسم نجات داد و زمینه را برای تشکیل نیروهای بسیج مردمی که افتخار عراق و بازوی قدرتمند امت اسلامی محسوب میشوند، فراهم کرد.
سفیر ایران در بغدادتۀکید کرد: عراق و ایران در مواجهه با پروژههای تخریبی، در یک جبهه هستند و همبستگی دو کشور قویتر از تلاشهای رسانهای استکبار جهانی برای مخدوش کردن آن است.
او همچنین برای همه شهدای محور مقاومت اسلامی در عراق، ایران، لبنان، یمن و فلسطین طلب رحمت و مغفرت کرد.
نظر شما