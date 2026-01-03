الفیاض: فداکاری شهید سلیمانی برای عراق والاترین درجه شرافت بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، فالح الفیاض رئیس سازمان حشد شعبی عراق در مراسم بزرگداشت شهادت ابومهدی المهندس و حاج قاسم سلیمانی گفت: عروج رهبران شهید در راه خدا بود و از این طریق به جاودانگی در نزد خداوند دست یافتند.
الفیاض افزود: شهادت به وطن یا مکان خاصی محدود نیست، بلکه به بندهای مربوط میشود که خداوند وی را برای دفاع از ارزشها انتخاب میکند. کسی که برای دفاع از خاک و ناموس خود کشته میشود، در حقیقت در مسیر جهاد در راه خدا گام برمیدارد. این دو شهید، مردانی صادق و مخلص بودند که پرچم حق و عدالت را به دوش کشیدند.
رئیس سازمان حشد شعبی گفت: فداکاری شهید سلیمانی برای عراق والاترین مراتب شرافت و وفاداری بوده است. ما جنایت خائنانه که مهمان و مدافع عراق را هدف قرار داده است، محکوم میکنیم.
وی بیان کرد: ضعف روحیهها در سال ۲۰۱۴، ارزش فتوای مرجعیت در حفاظت از عراق را به وضوح آشکار ساخت. ما با مرجعیت دینی فرزانه عهد میبندیم که در پاسداری از مقدسات و دفاع از میهن، وفادار بمانیم.
الفیاض گفت: ما در برابر مسئولیت بزرگی برای حفظ اصول و آرمانهای شهدا برای دفاع از امنیت عراق قرار داریم. که ما به کشور و حکومت خود اطمینان میدهیم که بیشترین مراقبت و حساسیت را نسبت به بقای دولت و حفاظت از آن داریم. ما برای حفاظت از کشور خود گرانبهاترین داراییهای خود و در راس آن این دو شهید را فدا کردیم.
نظر شما