انزوای رژیم صهیونیستی به برکت خون شهید سلیمانی و فرماندهان پیروزی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی حشد شعبی عراق، سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد امروز چهارشنبه مراسم بزرگداشت ششمین سالگرد شهادت فرماندهان پیروزی را برگزار کرد.

«فالح الفیاض» رئیس هیئت حشد شعبی ضمن سخنرانی در این مراسم گفت: بزرگداشت شهادت فرماندهان پیروزی، مناسبتی است که به تمام جهان مربوط است و به هیچ منطقه خاصی محدود نمی‌شود. فرماندهان پیروزی، مدافعان حقوق و انسانیت هستند و هر انسان آزاده‌ای باید یاد آنها را گرامی بدارد.

وی ادامه داد: فتوای جهاد صادر شده از سوی مرجعیت و حضور فرماندهان میدانی، پایه و اساس ثباتی را که امروز از آن برخورداریم، بنا نهاد. ما در نیروهای حشد شعبی متعهد به مستندسازی زندگینامه رهبران خود و درس گرفتن از نبردها هستیم. ما اصول و ارزش های رهبران خود را در مواقع سختی به یاد می‌آوریم، همانطور که سخاوت آنها را در مواقع آرامش و رفاه یادآوری می کنیم.

الفیاض خاطرنشان کرد: فرماندهان پیروزی، میراثی اخلاقی و ملی از خود به جا گذاشتند که فراتر از زمان و مکان است. مسئولیت امروز ما، پاسداری از اصول رهبران و حفظ دستاوردهای پیروزی است. ما افتخار داشتیم که در کنار فرماندهان پیروزی باشیم و اکنون بخشی از مسئولیت تاریخی آنها را بر عهده داریم.

رئیس هیئت حشد شعبی تصریح کرد: فرمانده شهید، حاج قاسم سلیمانی به‌تنهایی یک پیروزی بزرگ برای عراق به‌شمار می‌آید؛ حال باید تصور کرد که دیگر فرماندهان شهید و همه‌ی شهدا چه جایگاه و سهم عظیمی دارند. شهید حاج قاسم سلیمانی، نقش اساسی در پیروزی عراق داشت و ما از ایران به خاطر ایستادگی در برابر تروریسم در کنار عراق تشکر می‌کنیم.

وی تأکید کرد: امروز اگر شاهد انزوای رژیم صهیونیستی در سطح جهانی هستیم، این وضعیت به برکت خون فرماندهان و شهدای بزرگی رقم خورده است که با جانفشانی خود مسیر تاریخ را تغییر دادند.

فالح الفیاض همچنین گفت: یاد و نام فرماندهان شهید بزرگی همچون شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید حاج ابومهدی المهندس همواره زنده است؛ شخصیت‌هایی که با اخلاص و مجاهدت، نقش تعیین‌کننده‌ای در حمایت از ملت‌ها، به‌ویژه عراق، ایفا کردند.