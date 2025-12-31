  1. استانها
اجرای موفق برنامه‌های تحولی آموزش و پرورش در دزفول

دزفول – معاون وزیر آموزش و پرورش، اجرای کامل برنامه‌های تحولی دولت چهاردهم در این مدرسه را مثبت ارزیابی کرد و از تلاش مدیران و آموزگاران شهرستان تقدیر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضوان حکیم‌زاده شامگاه امروز چهارشنبه در بازدید از دبستان دوره اول ابتدایی حضرت معصومه (س) دزفول اظهار کرد: خوشبختانه شاهد بودیم تمام برنامه‌های تحولی دولت چهاردهم از جمله تحول در محیط یادگیری، اصلاح روش‌های آموزش، الگوی مدرسه تراز و سند تحول بنیادین که با اهتمام رئیس‌جمهور در حال پیگیری است، در این مدرسه به شکل مطلوبی اجرا می‌شود.

وی افزود: در این بازدید کلاس‌های درس با روش‌های خلاق، فعالانه و چینش‌های جدید مشاهده شد و همکاران شهرستان دزفول با جدیت برنامه‌ها را دنبال می‌کنند.

معاون وزیر آموزش و پرورش دستاوردهای ارزشمند این مدرسه را نشانه‌ای از اجرای دقیق جریان تعلیم و تربیت و فرآیند یاددهی–یادگیری متناسب با برنامه‌های تحولی وزارتخانه دانست.

حکیم‌زاده در پایان با تقدیر از مسئولان شهرستان دزفول، مدیر مدرسه و آموزگاران باانگیزه گفت: مدیریت و راهبری خوب و تلاش‌های مستمر آنان نقش مهمی در تحقق اهداف تحولی آموزش و پرورش ایفا کرده است.

