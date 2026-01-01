ظفرقندی: تعرفه های ۱۴۰۵ هنوز به دولت نرسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، درباره روند تعیین تعرفههای پزشکی، اظهار کرد: سازوکار تعرفهها به این صورت است که شورای عالی بیمه پیشنهاد تعرفه را ارائه میکند، سپس این پیشنهاد به سازمان برنامه و بودجه ارسال میشود و پس از انجام محاسبات و ارزیابیها، مصوبه از سوی سازمان برنامه به دولت میرود تا در آنجا تصویب شود. این مسیر هنوز طی نشده و بنابراین وزارت بهداشت باید پیشنهاد شورای عالی بیمه را با هماهنگی سازمانهای بیمهگر به دولت ارائه کند.
وی در ادامه درباره وضعیت ارز ترجیحی دارو گفت: تا این لحظه که صبح امروز در دولت حضور داشتم، هیچ صحبتی درباره حذف یا تغییر ارز ترجیحی دارو مطرح نشده، ممکن است درباره برخی اقلام مانند کالاهای اساسی بحثهایی وجود داشته باشد، اما در حوزه دارو فعلاً هیچ تغییری نسبت به گذشته صورت نگرفته است.
وزیر بهداشت همچنین درباره برخورد با مداخلات غیرمجاز پزشکی، به ویژه در حوزه جراحیهای زیبایی، تأکید کرد: افرادی که بدون داشتن صلاحیت و مدرک معتبر پزشکی در امور درمانی و جراحی مداخله میکنند، مرتکب جرم شدهاند و اقدامات آنها کاملاً خلاف قانون است. این افراد به مراجع ذیصلاح از جمله محاکم قضائی معرفی میشوند.
