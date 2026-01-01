تاکید وزارت علوم: هیچ گروهی خودسرانه حق برخورد با دانشجویان را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی دادگسترنیا، مدیر روابط عمومی وزارت علوم و دستیار رسانهای وزیر علوم با انتشار یک پیام در شبکه ایکس نوشت: از شب گذشته وزیر علوم رأسا پیگیر اتفاقات دانشگاه شهید بهشتی بودند. هیچ نیرو و مأموری مطلقاً وارد محوطه دانشگاه نشده و صبح امروز در طی تماسهایی مقرر شد هیچ گروهی خودسرانه حق برخورد با دانشجویان را ندارد. با تلاشهای صورت گرفته اکنون هیچ دانشجویی از این دانشگاه در بازداشت نیست.
