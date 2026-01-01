  1. دانشگاه و فناوری
تاکید وزارت علوم: هیچ گروهی خودسرانه حق برخورد با دانشجویان را ندارد

مدیر روابط عمومی وزارت علوم گفت: صبح امروز در طی تماس‌هایی مقرر شد هیچ گروهی خودسرانه حق برخورد با دانشجویان را ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی دادگسترنیا، مدیر روابط عمومی وزارت علوم و دستیار رسانه‌ای وزیر علوم با انتشار یک پیام در شبکه ایکس نوشت: از شب گذشته ⁧ وزیر علوم⁩ رأسا پیگیر اتفاقات دانشگاه شهید بهشتی بودند. هیچ نیرو و مأموری مطلقاً وارد محوطه دانشگاه نشده و صبح امروز در طی تماس‌هایی مقرر شد هیچ گروهی خودسرانه حق برخورد با دانشجویان را ندارد. با تلاش‌های صورت گرفته اکنون هیچ دانشجویی از این دانشگاه در بازداشت نیست.

زهرا سیفی

