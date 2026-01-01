۳ کشته و ۱۵۰ بیمار پس از مصرف آب آلوده در مرکز هند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ایندیا تودی، همه متوفیان بر اثر اسهال جان خود را از دست دادهاند. قربانیان، در منطقه ایندور مادیا پرادش، ظاهراً از آب رودخانه نارمادا مصرف کرده بودند.
با توجه به اینکه گفته میشود برخی از بیماران بستری در بیمارستانهای مختلف در وضعیت بحرانی قرار دارند، بیم آن میرود که آمار تلفات افزایش یابد.
گزارشهای مختلف رسانهها آمار تلفات متفاوتی را ذکر کردهاند. یک گزارش آنلاین از روزنامه "هندو" ادعا کرد که ۵ نفر جان خود را از دست دادهاند در حالی که بیش از ۱۰۰۰ نفر به دلیل آب آلوده تأمین شده از خط لوله شهری در ایندور بیمار شدهاند.
گزارش رسانهای دیگری ادعا کرد که تعداد کشتهشدگان به ۷ نفر رسیده است.
موهان یاداو، سروزیر ایالت مادیا پرادش، دستور تعلیق چند مقام در ادارات مرتبط با تأمین آب را صادر کرد و کمیتهای از افسران ارشد را برای بررسی این حادثه تشکیل داد.
