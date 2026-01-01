فوت مشکوک مردی ۳۷ ساله در در شهرستان لنجان

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس استان اصفهان به نقل از پلیس آگاهی از فوت مشکوک فردی ۳۷ ساله در شهر فولادشهر خبر داد.



در بررسی‌های اولیه مشخص شده این فرد در شامگاه چهارشنبه دهم دی ماه با فرد یا افراد ناشناسی درگیر و مقابل درب منزلش مصدوم شده که پس از مشاهده حادثه توسط افراد خانواده به بیمارستان منتقل شد.

پلیس با اشاره به تحقیقات گسترده در این خصوص بیان داشت: هویت ضارب یا ضاربینِ این فرد هنوز مشخص نشده، ولی احتمال درگیری بر سرِ اختلافات شخصی در این خصوص متصور است.

گفتنی است پرونده توسط کارآگاهانِ مجرب تحتِ بررسی بوده و به‌زودی جزئیات تکمیلی پرونده اطلاع‌رسانی خواهد شد.