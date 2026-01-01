  1. استانها
  2. اصفهان
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۱۶

فوت مشکوک مردی ۳۷ ساله در در شهرستان لنجان

فوت مشکوک مردی ۳۷ ساله در در شهرستان لنجان

اصفهان - مرکز اطلاع رسانی پلیس استان اصفهان به نقل از پلیس آگاهی از فوت مشکوک فردی ۳۷ ساله در شهر فولادشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس استان اصفهان به نقل از پلیس آگاهی از فوت مشکوک فردی ۳۷ ساله در شهر فولادشهر خبر داد.

در بررسی‌های اولیه مشخص شده این فرد در شامگاه چهارشنبه دهم دی ماه با فرد یا افراد ناشناسی درگیر و مقابل درب منزلش مصدوم شده که پس از مشاهده حادثه توسط افراد خانواده به بیمارستان منتقل شد.

پلیس با اشاره به تحقیقات گسترده در این خصوص بیان داشت: هویت ضارب یا ضاربینِ این فرد هنوز مشخص نشده، ولی احتمال درگیری بر سرِ اختلافات شخصی در این خصوص متصور است.
گفتنی است پرونده توسط کارآگاهانِ مجرب تحتِ بررسی بوده و به‌زودی جزئیات تکمیلی پرونده اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد خبر 6709763

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها