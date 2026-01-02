آثار تاریخی در راه؛ بازنویسی فیلمنامه سریال حضرت معصومه (س) پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سریال تلویزیونی «حضرت معصومه (س)» از جمله آثار ویژه الف است که چند سالی است تلاش‌ها برای ساخت آن ادامه دارد و جزو پروژه‌های تاریخ اسلام محسوب می‌شود که در دستور کار سیمافیلم قرار گرفته است.

مهدی نقویان رئیس سیمافیلم پاییز سال گذشته بیان کرد که «مجموعه‌های تلویزیونی «حضرت معصومه (س)» و «پوریای ولی» به زودی وارد مرحله پیش تولید می‌شوند» و از آنجایی که پروسه تولید سریال‌های الف ویژه معمولاً نسبت به سریال‌های روتین آنتن فرایند طولانی‌تری دارد هنوز این سریال‌ها به مرحله جدی تولید نرسیده‌اند.

پیمان جبلی رئیس صداوسیما نیز بهمن سال گذشته در دیدار با آیت‌الله سید محمد سعیدی امام جمعه قم و تولیت حرم حضرت معصومه (س) بیان کرده بود: ما یک بدهی به حضرت معصومه (س) داریم و امروز با افتخار اعلام می‌کنیم که قرارداد ساخت سریال حضرت معصومه (س) بسته شد و به امید خدا سال آینده پشت‌صحنه این سریال را بازدید خواهیم کرد و تا ۲ سال آینده به اتمام خواهد رسید.

چندی پیش رئیس رسانه ملی درباره مجموعه «پوریای ولی» به کارگردانی مسعود جعفری جوزانی اعلام کرده بود که سال آینده وارد مرحله تولید خواهد شد.

او پایان این هفته دیداری با علمای قم داشته است و خبرهای جدیدی هم از پروژه «حضرت معصومه» (س) داد.

رئیس سازمان صداوسیما روز گذشته ۱۱ دی در دیدار با تولیت آستان حضرت معصومه (س) با اشاره به پیگیری‌ها برای تولید سریال در زمینه زندگی حضرت فاطمه معصومه (س) گفت: مراحل بازنویسی فیلمنامه این مجموعه نمایشی به اتمام رسیده و امیدواریم با آغاز فرایند تولید، بتوانیم ادای دین شایسته‌ای به ساحت بانوی کرامت داشته باشیم.