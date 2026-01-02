  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۲۱

پخش «رویانیست» همزمان با سالگرد درگذشت مؤسس پژوهشگاه رویان

در آستانه سالروز درگذشت سعید کاظمی آشتیانی بنیانگذار پژوهشگاه رویان، مستند «رویانیست» آماده پخش از تلویزیون شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «رویانیست» به کارگردانی مشترک امیر مظلومی و محمد مهدی ایوبی یکشنبه ۱۴ دی از شبکه دو پخش می‌شود. این مستند روایتگر تلاش‌های خستگی‌ناپذیر یک تیم جوان و دانشمند ایرانی است که با امکانات محدود و در میان تردیدها و بحران‌ها، وارد حوزه‌ای پرریسک مانند سلول‌های بنیادی و شبیه‌سازی شد. این مستند نشان می‌دهد علوم زیستی در ایران نه تنها در آزمایشگاه، بلکه در دل فشارها و شکست‌ها جان گرفته است.

«رویانیست» با تهیه‌کنندگی محمدحسن سلطانی و محمد نجفی به شخصیت سعید کاظمی آشتیانی مؤسس پژوهشگاه رویان می‌پردازد و داستان شکل‌گیری یکی از مهم‌ترین پروژه‌های علمی کشور را به تصویر می‌کشد.

مستند «رویانیست» که پیش‌تر در ۶ دی با رونمایی پوستر برای فعالان فرهنگی اکران خصوصی شد، ۲۴ دی در دانشگاه صنعتی شریف رونمایی خواهد شد و اکران ویژه‌ای نیز در شانزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار خواهد داشت.

این فیلم که یکشنبه ۱۴ دی ساعت ۱۴ از شبکه دو و ساعت ۲۳ از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود، در مدرسه مستند سفیر فیلم تهیه‌شده است.

سایر عوامل این مستند عبارتند از نویسندگی محمدمهدی ایوبی، تدوین امیر مظلومی و تصویربرداری مجتبی عمارلو، مجتبی یزدی‌زاده، علی آقابابایی و علی احمدی.

آروین موذن زاده

