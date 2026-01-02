پخش «رویانیست» همزمان با سالگرد درگذشت مؤسس پژوهشگاه رویان

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «رویانیست» به کارگردانی مشترک امیر مظلومی و محمد مهدی ایوبی یکشنبه ۱۴ دی از شبکه دو پخش می‌شود. این مستند روایتگر تلاش‌های خستگی‌ناپذیر یک تیم جوان و دانشمند ایرانی است که با امکانات محدود و در میان تردیدها و بحران‌ها، وارد حوزه‌ای پرریسک مانند سلول‌های بنیادی و شبیه‌سازی شد. این مستند نشان می‌دهد علوم زیستی در ایران نه تنها در آزمایشگاه، بلکه در دل فشارها و شکست‌ها جان گرفته است.

«رویانیست» با تهیه‌کنندگی محمدحسن سلطانی و محمد نجفی به شخصیت سعید کاظمی آشتیانی مؤسس پژوهشگاه رویان می‌پردازد و داستان شکل‌گیری یکی از مهم‌ترین پروژه‌های علمی کشور را به تصویر می‌کشد.

مستند «رویانیست» که پیش‌تر در ۶ دی با رونمایی پوستر برای فعالان فرهنگی اکران خصوصی شد، ۲۴ دی در دانشگاه صنعتی شریف رونمایی خواهد شد و اکران ویژه‌ای نیز در شانزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار خواهد داشت.

این فیلم که یکشنبه ۱۴ دی ساعت ۱۴ از شبکه دو و ساعت ۲۳ از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود، در مدرسه مستند سفیر فیلم تهیه‌شده است.

سایر عوامل این مستند عبارتند از نویسندگی محمدمهدی ایوبی، تدوین امیر مظلومی و تصویربرداری مجتبی عمارلو، مجتبی یزدی‌زاده، علی آقابابایی و علی احمدی.