به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عرب ظهر آدینه پیش از خطبه‌های نماز جمعه سمنان و گفتگو با خبرنگاران، اظهار داشت: در پی اشراف اطلاعاتی پلیس مبنی بر انتقال مواد مخدر موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه مأموران کلانتری ۱۳ گلستان مسئول رسیدگی پرونده شدند، ادامه داد: بررسی‌ها حاکی از این بود که خرده فروش مواد مخدر قصد انتقال مواد به داخل سمنان دارد.

فرمانده انتظامی سمنان با تاکید بر اینکه مبدا حرکت این محموله مواد مخدر از استان‌های همجوار بود، ابراز داشت: محورهای مواصلاتی تحت رصد و پایش برای شناسایی خودرو مذکور واقع شد.

عرب تصریح کرد: پلیس با در نظر گرفتن همه جوانب طی عملیات غافلگیرانه خودرو مورد نظر را متوقف و راننده را توانست دستگیر کند.

وی افزود: این خرده فروش مواد مخدر فرد سابقه داری بود که در بازرسی خودرو او مقادیری مواد مخدر سنتی کشف و ضبط شد.