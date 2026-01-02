امام جمعه شهرکرد: دولت برای عبور از موانع نیازمند همراهی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین سید ابوالحسن فاطمی، ظهر امروز در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرکرد که در مصلی بزرگ این شهر برگزار شد، ضمن تبریک میلاد باسعادت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) و دعا برای تعجیل در فرج حضرت ولیعصر (عج)، بر ضرورت تطبیق ظاهر و باطن در شیعهبودن تأکید و اظهار کرد: امام صادق (ع) سبک صحیح معاشرت را چنین بیان میکنند که دو سوم زندگی اجتماعی هوشیاری و دقت و یک سوم آن گذشت و تغافل است؛ چراکه بدون گذشت، زندگی فردی و اجتماعی دوام نخواهد داشت.
وی با اشاره به حدیث پیامبر اکرم (ص) تصریح کرد: مؤمن بهراحتی زبان به توهین و دشنام نمیگشاید و پیامبر (ص) بیاحترامی به سه گروه، یعنی سالخورده مسلمان، پیشوای عادل و معلم خیر را نشانه نفاق دانستهاند.
نماینده ولیفقیه در چهارمحال و بختیاری با اشاره به جایگاه حضرت زینب کبری (س) گفت: حضرت زینب (س) تکمیلکننده نهضت عاشورا بود و پیام قیام امام حسین (ع) را با صبر و روشنگری به تاریخ رساند؛ جامعه امروز نیز نیازمند الگوگیری از این سیره است.
فاطمی با اشاره به سفر اخیر مسعود پزشکیان رئیسجمهور به چهارمحال و بختیاری، این سفر را مثبت و همراه با طرح صریح مطالبات مردم دانست و افزود: دولت برای عبور از موانع ساختاری و تحقق برنامهها نیازمند حمایت، همدلی و همراهی مردم و مسئولان است.
امام جمعه شهرکرد با تأکید بر صرفهجویی در مصرف آب، برق، گاز و انرژی گفت: صرفهجویی یک دستور قرآنی و سیره پیامبر اکرم (ص) و اهلبیت (ع) است و اصلاح الگوی مصرف میتواند بسیاری از مشکلات کشور را برطرف کند.
وی با تأکید بر لزوم امیدآفرینی یادآور شد: ناامیدی سمّ جامعه است، همانگونه که رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کردهاند، آینده کشور به دست همین ملت و جوانان ساخته خواهد شد و مشکلات با صبر و تلاش برطرف میشود.
فاطمی تاکید کرد: تخریب اموال عمومی یا افتادن در دام نقشههای دشمنان، خطای راهبردی است و دشمنان خیرخواه این ملت نیستند.
فاطمی در پایان با اشاره به برخی شبهات درباره اعتکاف اذعان داشت: اعتکاف به قوت خود باقی است و طبق برنامه برگزار میشود و در صورت هرگونه تغییر، موضوع از سوی مراجع رسمی اعلام خواهد شد.
