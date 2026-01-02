میردامادی: امنیت امروز کشور ثمره ایستادگی و اخلاص نیروهای مؤمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید مجتبی میردامادی، در خطبههای نماز جمعه در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) با اشاره به جایگاه عالمان و مجاهدان مخلص اظهار کرد: در طول تاریخ، شخصیتهایی حضور داشتند که تمام عمر خود را صرف دفاع از اسلام، تشیع و ارزشهای دینی کردند، بدون آنکه به دنبال عنوان، جایگاه یا شهرت باشند.
وی افزود: این افراد همواره آماج حملات دشمنان داخلی و خارجی بودند، اما با صراحت، استقامت و نیت الهی در مسیر حق ایستادند و به همین دلیل مورد اعتماد و توجه مقام معظم رهبری قرار گرفتند و در حوزه و دانشگاه منشأ تربیت نسلهای مؤمن و اندیشمند شدند.
### ایستادگی در برابر استکبار ضامن امنیت امروز
امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به مواضع شفاف انقلاب اسلامی در برابر آمریکا و نظام سلطه تصریح کرد: رؤسای جمهور آمریکا و جریانهای سلطهگر هرگز نخواهند توانست بر اسلام و کشور اسلامی غلبه پیدا کنند و امنیت امروز حرمهای اهلبیت (ع) نتیجه همین روحیه مقاومت و ایستادگی است.
وی با یادآوری پیام تاریخی امام خمینی (ره) در سال ۱۳۶۷ خطاب به رئیسجمهور وقت آمریکا گفت: امام راحل تأکید کردند مشکل اصلی استکبار، نه سیاسی و اقتصادی، بلکه دوری از بندگی خداست و این پیام امروز نیز برای سردمداران قدرت و حتی مسئولان داخلی ما کاملاً درسآموز است.
انتقاد از وضعیت معیشت و گرانیها
میردامادی در بخش دیگری از خطبهها با انتقاد از شرایط اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: کشوری با این حجم از منابع نفت، گاز، معادن و نیروی انسانی توانمند، نباید با گرانیهای افسارگسیخته، فشار معیشتی بر اقشار ضعیف و دغدغه شدید مستأجران مواجه باشد.
وی ادامه داد: پرداخت یارانهها اگرچه ضروری است، اما علاج ریشهای مشکلات نیست؛ سوال مردم این است که چرا با وجود ظرفیت بالای تولید داخلی، قیمتها افزایش مییابد و تصمیمات اقتصادی به شکلی اتخاذ نمیشود که امنیت معیشتی جامعه تضمین شود.
امام جمعه موقت اصفهان با تأکید بر نقش ایمان در حل مشکلات اجتماعی گفت: کاهش توجه به خداوند، موجب کاهش برکت در زندگی فردی و اجتماعی میشود و همه مسئولان در برابر مردم و خداوند موظف به پاسخگویی هستند.
فرهنگ، نیازمند صبر و کار عمیق است
وی با اشاره به مسئله فرهنگ و حجاب تصریح کرد: مسائل فرهنگی با شعار حل نمیشود و کار فرهنگی نیازمند برنامهریزی عمیق، صبوری و اقدام مستمر است؛ همانگونه که پیامبران الهی سالها برای هدایت جامعه تلاش کردند و با سختیهای فراوان روبهرو بودند.
میردامادی در پایان با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی و جبهه استکبار تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت، بصیرت و دعا هستیم و از خداوند متعال میخواهیم که شر دشمنان اسلام و ملت ایران را به دست مردم مقاوم و قهرمان این سرزمین دفع کند.
