امام جمعه اسفرورین: اعتکاف فرصتی طلایی برای انس با خدا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید روح‌الله حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با بیان اینکه عبادت و ارتباط با خدا باید دغدغه اصلی زندگی باشد، گفت: نماز و اعتکاف نباید جزو کارهای حاشیه‌ای زندگی ما باشند، بلکه باید محور اصلی و راهنمای تصمیمات و اعمال ما باشند.

وی با تبریک میلاد با سعادت امیرالمومنین علی بن ابی‌طالب (ع) و روز پدر و روز مرد، افزود: اهل بیت علیهم‌السلام عبادت خدا را به عنوان مسئله محوری زندگی خود قرار داده بودند و بقیه امور در حاشیه آن معنا پیدا می‌کرد. ما نیز باید تلاش کنیم ارتباط با خدا و توجه به عبادت، دغدغه محوری زندگی ما باشد.

امام جمعه اسفرورین با اشاره به اهمیت حضور در نماز جمعه، گفت: با وجود فرصت برای استراحت و دید و بازدید، شما مؤمنان و نمازگزاران امروز خدا را محور زندگی خود قرار دادید و در نماز جمعه حاضر شدید. این خود نشان‌دهنده اهمیت نماز و حضور قلب در عبادت است.

وی اعتکاف را یکی از بهترین فرصت‌ها برای انس با خدا دانست و افزود: معتکفین سه روز در مسجد حضور دارند و از دغدغه‌ها و مشغله‌های دنیوی دل می‌برند تا با تمام وجود به دعا، تضرع و یاد خدا مشغول شوند. امسال در بخش اسفرورین ۱۲ مسجد میزبان معتکفین هستند که چهار مسجد شهری و هشت مسجد روستایی شامل آن می‌شوند. این حضور گسترده و با کیفیت، جای افتخار و مباهات دارد.

حجت‌الاسلام حسینی همچنین به جایگاه امیرالمومنین (ع) به عنوان ابوالائمه اشاره کرد و گفت: پیامبر گرامی اسلام فرمودند کسی که ولایت و محبت امیرالمومنین را در دل نداشته باشد، حتی وارد بهشت نخواهد شد. ویژگی‌های اخلاقی ایشان همچون صداقت، تواضع، انصاف، مراقبت از زبان و مخالفت با هوای نفس، الگوی عملی جامعه امروز ما هستند.

وی با یادآوری شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی و ارتحال علامه مصباح یزدی، تأکید کرد: این بزرگواران نیز نماد استمرار ولایت در روزگار معاصر هستند و می‌توانند الگوی عملی در رفتار، تواضع، صداقت و رهایی از شهوات برای جوانان و جامعه ما باشند.

امام جمعه اسفرورین نقش حضرت زینب کبری (س) در حادثه عاشورا را نیز برجسته دانست و گفت: صبر شاکرانه و تلاش ایشان برای رساندن پیام کربلا باعث شد شکست ظاهری نیروهای حق در عرصه نظامی، تبدیل به پیروزی جاودانه شود و پیام عاشورا تا امروز ماندگار بماند.

وی در پایان خطبه‌های خود با دعا برای تعجیل در فرج امام زمان (عج)، سلامتی نظام و انقلاب اسلامی و رحمت و مغفرت برای شهدا، اموات و پیشوایان دین اظهار داشت: خداوند پرچم این نظام و انقلاب را به دست امام زمان برساند و قلب نورانی آن حضرت از همه ما راضی باشد.