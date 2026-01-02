آیت الله فلاحتی: اقتصاد مقاومتی راهبرد عبور از تحریم ها است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رسول فلاحتی در خطبههای نماز جمعه ضمن تبریک فرا رسیدن ولادت امیر المومنین (ع) و روز پدر و مرد با اشاره به اهمیت مدیریت جامعه اسلامی، اظهار کرد: رهبران و مدیران جامعه باید اخبار و گزارشهای دریافتی را با دقت بررسی کنند و از پیروی از خبرچینان و دروغگویان پرهیز کنند.
آیتالله فلاحتی با استناد به نهجالبلاغه و آموزههای قرآن کریم، افزود: خداوند در سوره قلم به پیامبر تأکید میکند که از افراد فرومایه و کسانی که با سوگندها و دروغها قصد فریب دارند، پیروی نکند.
اهمیت حجاب و نقش زن در فرهنگ اسلامی
امام جمعه رشت در بخش دیگری از خطبهها به موضوع زنان و حجاب اشاره کرد و گفت: مسئله حجاب صرفاً محدود به ظاهر نیست، بلکه یکی از ستونهای فرهنگ اسلامی است. دشمنان تلاش کردند با اجرای طرحهای استعماری و فرهنگی مانند کشف حجاب در دوران رضاخان، هویت و جایگاه زن ایرانی را تحقیر کنند.
وی افزود: زن در فرهنگ غرب به ابزاری برای شهوت و آرایش تبدیل شده و ارزش او به ظاهر و زیبایی محدود شده است. اما در فرهنگ اسلامی، زن نقش مستقل، مؤثر و الهامبخش دارد و این الگو باعث خستگی دشمنان شده است.
قدرت علمی و ماهوارهای ایران؛ نشانه اقتدار ملی
آیتالله فلاحتی به موفقیتهای علمی و فضایی کشور اشاره کرد و گفت: مدیریت منابع و پرتاب ماهواره ظفر نشان میدهد که ایران در حوزههای آموزشی، پژوهشی، نقشهبرداری و کشاورزی جزو کشورهای برتر جهان است. این موفقیتها نماد اقتدار، اقتصاد و استقلال ملی ایرانیان است.
وی با انتقاد از نگاه سیاسی و دشمنشناسانه برخی افراد افزود: دشمنان تلاش دارند پیشرفت ایران را نادیده بگیرند و ایرانیان را به حاشیه ببرند، اما ملت ایران با تلاش و همت جوانان، به قلههای رفیع علمی و فرهنگی دست خواهد یافت.
ضرورت حل مشکلات اقتصادی از درون کشور
آیتالله فلاحتی با اشاره به مشکلات اقتصادی گفت: باید مسائل اقتصادی از درون حل شود و به تحریمها و فشارهای خارجی دل خوش نکرد. ظرفیتهای داخلی کشور برای مدیریت بازار، بنادر، کشاورزی و بانکها باید به بهترین شکل استفاده شود تا تعادل و امنیت اقتصادی برقرار شود.
وی تأکید کرد: مدیران و مسئولان کشور موظف هستند مشکلات را به صورت عملی و نه شعاری حل کنند و از شعارهای خالی و توهم مدیریتی پرهیز کنند.
