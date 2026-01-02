به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد عزیزی در خطبههای این هفته نماز جمعه میامی در مسجد جامع ضمن اشاره به پرتاب ماهوارههای ایرانی به فضا، تاکید کرد: جوانان و نوجوانان ما باید این مسئله بسیار مهم را بدانند که پرتاب همزمان سه ماهواره نقطه عطفی در توسعه فناوری فضایی جمهوری اسلامی ایران است.
وی با بیان اینکه این ماهوارهها نه تنها توان سنجش از دور و توان تحلیل داده محور کشورمان را تقویت میکند بلکه یک پیام روشن به دنیا است، افزود: اینکه جمهوری اسلامی ایران از روسیه سه ماهواره را با موفقیت پرتاب میکند، بدن نتانیاهو را به لرزه میاندازد.
امام جمعه میامی با بیان اینکه امروز ایران اقتدار، قدرت فضایی، سلاحهای بالستیک و … را به رخ جهانیان کشیده است، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز قویترین کشور اسلامی دنیا است.
عزیزی با بیان اینکه هیچ کشور و حکومت اسلامی در طول تاریخ به مانند امروز قوی نبوده است، ابراز کرد: در زمان پیامبر (ص) هم شرایط مسلمانان مانند امروز قوی نبود امروز قدرت جمهوری اسلامی ایران در اعلا مرتبه خودش در دنیا قرار دارد و ما منتظر هستیم که پرچم حکومت اسلامی را به مهدی موعود (عج) تحویل بدهیم.
وی با بیان اینکه امروز درست است که ما مشکلات اقتصادی داریم اما باید بدانیم که ۶۰ کشور دنیا ما را تحریم کرده اند اما ما سرپا هستیم، ابراز کرد: ملت ایران این ایستادگی را از حسین بن علی (ع) میراث دار است و هرگز در برابر ظالم خم به ابرو نمیآورد.
امام جمعه میامی با بیان اینکه برخی این شبهات را مطرح میکنند که ماهواره به چه درد کشورمان میخورد، ابراز کرد: این ماهوارهها میتواند دادههای عملی در خصوص مدیریت منابع آب، پایش فرونشست زمین، توسعه کشاورزی هوشمند، ارتباط و دسترسی برای روستاهای دور افتاده و.... را برای ما داشته باشد.
عزیزی به گرانیها و مشکلات اقتصادی هم اشاره کرد و با بیان اینکه گرانیها واقعیت ندارد، ابراز کرد: مردم باید بدانند که گرانیها حباب است و واقعیت ندارد و علت آن هم سو مدیریت و عدم برخورد با آن محسوب میشود لذا دستگاه قضائی باید در این مقوله وارد شود و در برابر این همه ناترازی مالی باید بایستد.
وی با بیان اینکه مردم ما با این همه مشکلات اقتصادی دست در برابر بیگانه دراز نمیکند، افزود: مدیریت درست اگر انجام شود ناترازی مالی و وضعیت اقتصادی، حتماً درست خواهد شد.
