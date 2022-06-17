به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه رشت با اشاره به سالروز تشکیل جهاد سازندگی گفت: امام خمینی برای رفع محرومیت در کشور فرمان تشکیل این نهاد انقلابی را صادر کرد و در طی این سال‌ها نیز شاهد خدمات زیادی از سوی متولیان و کارکنان جهاد سازندگی بوده ایم.

امام جمعه رشت با بیان اینکه منابع آبی در سراسر جهان محدود است و مدیریت و مصرف بهینه آب ضرورت دارد، تصریح کرد: جهاد کشاورزی با همکاری سایر سازمان‌ها و نهادهای ذی ربط شیوه‌های جدید کشاورزی و مدیریت مصرف آب را به کشاورزان آموزش دهد.

وی با تاکید بر ضرورت حمایت بیشتر جهاد کشاورزی از کشاورزان، بیان کرد: اکثر کشاورزان گیلانی تک محصولی هستند و تداوم اوضاع فعلی کاشت برنج به ضرر آنها است لذا جهاد کشاورزی باید حمایت‌های خود از این قشر و بازار را بیشتر کند.

آیت الله فلاحتی با اشاره به اینکه برخی افراد به طور مدام در پی دروغ افکنی و القای یاس و ناامیدی در جامعه هستند، افزود: اصناف مراقب باشند که مطالبات صنفی آنها منجر به سو استفاده فرصت‌طلبان و شادی دشمنان نظام نشود.

نماینده ولی فقیه در گیلان با انتقاد و گلایه از بی حجابی دختران و بی بند و باری در جامعه، گفت: متأسفانه با وجود تذکرات پی در پی باز هم شاهد آن هستیم که حجاب اسلامی در جامعه رعایت نمی‌شود و برخی که البته زیاد هم نیستند روسری از سر خود بر می‌دارند.

وی با بیان اینکه طبق قانون رعایت پوشش اسلامی در ادارات الزامی است و همه بانوان شاغل در ادارات دولتی باید این اصل را مورد توجه قرار دهند، عنوان کرد: بانوان شاغل بدون پوشش مناسب و آرایش نباید در سازمان‌ها ظاهر شوند.

امام جمعه رشت با تاکید بر اینکه فرهنگ سازی و رعایت قانون حجاب باید در سطح ادارات جدی تر گرفته شود، تصریح کرد: این موضوع را تا نتیجه نهایی پیگیری خواهیم کرد تا این مصوبه شورای فرهنگی به‌درستی اجرا شود.