  1. استانها
  2. خوزستان
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۵۵

افراد هدایت‌کننده اقدامات محل نظم و امنیت در ایذه دستگیر شدند

افراد هدایت‌کننده اقدامات محل نظم و امنیت در ایذه دستگیر شدند

اهواز - دادستان ایذه گفت: در روزهای گذشته عده‌ای معدود از افراد فریب خورده مبادرت به اقدامات مخل نظم و امنیت کردند که با ورود قاطع نیروهای انتظامی و امنیتی، افراد هدایت‌کننده دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق دقیقیان اظهار کرد: برقراری آسایش و امنیت شهروندان از مهمترین دغدغه‌های دستگاه قضائی است و در این زمینه با کسی مماشات نخواهد شد.

وی با بیان اینکه حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مطالبه عمومی است، گفت: تخریب اموال عمومی و اخلال در آسایش و امنیت مردم مورد پذیرش نیست.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ایذه استان خوزستان افزود: متأسفانه برخی جوانان و نوجوانان در اثر هجمه رسانه‌های معاند و فضای مجازی ممکن است به صورت احساسی اقداماتی را مرتکب شوند که نقش خواص جامعه، بزرگان طوایف و خانواده‌ها در آگاه و اقناع سازی این افراد و پیشگیری از وقوع این آسیب‌ها بسیار مؤثر است.

وی در پایان تأکید کرد مجازات قانونی در انتظار برهم زنندگان آسایش مردم است.

کد خبر 6710566

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها