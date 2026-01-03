به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، طبق یک گزارش جدید، نیکوتین صرف نظر از نحوه مصرف آن، برای قلب و رگ‌های خونی سمی است.

دکتر «توماس مونزل»، محقق ارشد و استاد ارشد قلب و عروق در مرکز پزشکی دانشگاه یوهانس گوتنبرگ در ماینز آلمان، گفت: نیکوتین یک محرک بی‌ضرر نیست؛ بلکه یک سم مستقیم قلبی عروقی است.

مونزل در یک بیانیه خبری گفت: در میان سیگارها، ویپ‌ها، تنباکوی گرم شده و کیسه‌های نیکوتین، ما به طور مداوم شاهد افزایش فشار خون، آسیب به رگ‌های خونی و خطر بیشتر بیماری قلبی هستیم. هر محصولی که نیکوتین را به بدن می‌رساند برای قلب بی‌خطر نیست.

در این مقاله، محققان به طور خاص بر شواهد پزشکی مربوط به تأثیر نیکوتین بر سلامت قلب تمرکز کردند.

مونزل گفت: یافته‌های ما نشان می‌دهد که نیکوتین به خودی خود، حتی بدون وجود بسیاری از محصولات احتراق سمی، قطران یا رادیکال‌های آزاد موجود در دود سیگار، باعث آسیب قلبی عروقی می‌شود.

اثرات سمی نیکوتین شامل موارد زیر است:

• افزایش شدید ضربان قلب و فشار خون

• اختلال در توانایی رگ‌های خونی برای انبساط و انقباض در صورت نیاز

• ایجاد لخته‌های خون که خطر حمله قلبی و سکته مغزی را افزایش می‌دهد

• ایجاد زخم در قلب

• افزایش رشد رگ‌های خونی جدید که می‌تواند سرطان‌ها را تغذیه کند

محققان نتیجه گرفتند که ماهیت بسیار اعتیادآور نیکوتین تضمین می‌کند که همه این اثرات سمی به طور مکرر و در درازمدت تحمیل خواهند شد.

مونزل گفت: روایت «نیکوتین ایمن‌تر» باید پایان یابد. حمله قلبی بعدی، سکته مغزی بعدی، مرگ قلبی عروقی بعدی ممکن است از سیگار نباشد، بلکه از یک غلاف طعم‌دار، یک کیسه نیکوتین یا یک قلیان در یک کافه باشد.

«توماس لوشر»، محقق ارشد و متخصص قلب و عروق در بیمارستان‌های رویال برومپتون و هرفیلد در لندن، گفت: تغییر از سیگار به سیگارهای الکترونیکی و کیسه‌های طعم‌دار، کاهش آسیب مؤثری نیست؛ بلکه تغییر در شیوه‌های اعتیاد است.

این گزارش خواستار طیف گسترده‌ای از اقدامات نظارتی با هدف کاهش قرار گرفتن در معرض نیکوتین است.

لوشر نتیجه‌گیری کرد: علم روشن است: سمیت قلبی عروقی نیکوتین اکنون مبتنی بر شواهد است. اکنون وظیفه قانون‌گذاران است که از مردم، به ویژه کودکان، در برابر اپیدمی جدید اعتیاد و بیماری محافظت کنند.