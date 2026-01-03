ساخت بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی در شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمداسماعیل قیداری، در نشست مجمع خیرین سلامت، با اشاره به فرسودگی بیمارستان‌ها، ساخت یک بیمارستان دولتی ۱۰۰۰ تختخوابی در شرق تهران، بیمارستان طرفه، بیمارستان جایگزین کودکان مفید، افزایش تخت‌های بیمارستان امام حسین (ع) و خوابگاه گل مریم اوین را از جمله کلان پروژه‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برشمرد.

وی، پراکندگی و کمبود خوابگاه‌های دانشجویی را از چالش‌های مهم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی عنوان کرد و یادآور شد: در صورت کمک خیرین با تجهیز و نوسازی ساختمان دربند می‌توان ۶۰۰ دانشجو را اسکان داد.

قیداری، کمک و حمایت خیرین در راستای بهسازی و نوسازی و تجهیز بیمارستان‌های دانشگاه را در ارائه خدمات مطلوب به بیماران و مراجعان بسیار مؤثر برشمرد و از خیرین سلامت تقدیر کرد.

وی با تاکید بر اهمیت نقش کارکنان سلامت در خدمت رسانی، یادآور شد: بدون توجه به نیازهای نیروی انسانی و کارکنان سلامت، بیمارستان سازی به خدمت رسانی منجر نمی‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، خواستار حمایت خیرین از دانشجویان و پرستاران شد و اقدامات خیرین را باقیات صالحات برشمرد.