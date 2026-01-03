شناسایی و دستگیری عوامل تیراندازی و ایجاد ناامنی در شهر سرابله

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سهراب زاده اظهار کرد: اجازه نخواهیم داد امنیت مردم خدشهدار شود و پرونده این افراد با سرعت و دقت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
سهرابزاده با اشاره به وقوع این حادثه در شامگاه گذشته گفت: افرادی که با اقدامات مجرمانه از جمله ایجاد اغتشاش و تیراندازی موجب برهم زدن آرامش شهروندان شده بودند، توسط نیروهای انتظامی و امنیتی شناسایی شدهاند.
وی افزود: تعدادی از این افراد تاکنون دستگیر شدهاند و بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، سایر عوامل دخیل نیز طی امروز و فردا بازداشت خواهند شد.
دادستان چرداول با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با مخلان نظم عمومی تصریح کرد: اجازه نخواهیم داد امنیت مردم خدشهدار شود و پرونده این افراد با سرعت و دقت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
