واکنش «جریان صدر» و «عصائب اهل حق» به یک ترور مشکوک در «میسان» عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های عراقی اعلام کردند که «حسین العلاق» یکی از فرماندهان ارشد گردان‌های سرایا السلام وابسته به جریان صدر، در محله المعلمین در مرکز استان میسان در جنوب عراق توسط افراد مسلح ناشناس ترور شد.

به گزارش رسانه‌های نزدیک به جریان صدر، پس از این حادثه، درگیری‌های مسلحانه‌ای بین سرایا السلام وابسته به جریان صدر و نیروهای عصائب اهل حق درگرفت. سپس، یکی از مقرهای عصائب اهل حق در منطقه الکحلا در استان میسان هدف قرار گرفت.

نیروهای امنیتی عراق در استان میسان مقررات منع آمد و شد وضع کردند و برادر حسین العلاق ضمن سخنرانی در مسجدی، از اعضای سرایا السلام خواست تا خویشتنداری کنند و درگیر «توطئه‌های فتنه‌انگیز» نشوند.

از سوی دیگر، مقتدی صدر رئیس جریان صدر با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به این حادثه واکنش نشان داد.

مقتدی صدر در بیانیه‌ای که امروز شنبه، ۳ ژانویه ۲۰۲۶، منتشر شد، گفت: «بی‌پروایی شبه‌نظامیان به نقطه‌ای رسیده است که خون عراقی‌ها را بدون هیچ محدودیتی یا احترامی به مقدسات، به‌ویژه در استان میسان، می‌ریزند.»

صدر افزود: «قانون باید مسیر واقعی خود را در کشف عاملان و توقف خونریزی طی کند و مؤمنان و صالحان نباید درگیر فتنه و نقشه‌هایی شوند که فاسدان به دنبال استفاده از آنها برای ترمیم وجهه خود در نظر پیروانشان و دیگران هستند.»

وی تأکید کرد: «هرگونه تنش آفرینی یا حرکتی غیر از اقدام قانونی و منضبط قبیله‌ای ممنوع است؛ در غیر این صورت، به آنها در فساد و فتنه‌شان کمک خواهید کرد.»

پس از این تحولات، قیس الخزعلی دبیرکل عصائب اهل حق هم پیامی صادر کرد.

در بیانیه الخزعلی آمده است: مدت های طولانی است که تلاش هایی برای فتنه انگیزی بین فرزندان استان میسان ادامه دارد و به فضل خداوند متعال ما توانسته ایم از حوادث دردناکی عبور کنیم. ما همچنان تصمیم داریم که برای حل و فصل این گونه مسائل به قانون پناه ببریم تا کسانی که در کمین هستند نتوانند از آب گل آلود ماهی بگیرند.

وی تأکید کرد: ما به همه تأکید می کنیم در هر حادثه ای به قانون پناه ببرند و از نیروهای امنیتی هم می خواهیم که وظیفه خود را برای مبارزه با مجرمان و قانون گریزان با قاطعیت و دقت انجام دهند.

دبیرکل عصائب اهل الحق در پایان پیام خود اعلام کرد: ما از هر کسی که صلح و سازش داخلی را تهدید کند و زندگی مردم را در معرض خطر قرار دهد، اعلام برائت می کنیم.