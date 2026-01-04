به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، اما یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که این کار در حیاط مزایای پنهانی نیز برای افراد مسن دارد.

محققان اخیراً گزارش داده‌اند سالمندانی که باغبانی می‌کنند، کمتر به آرتروز زانو مبتلا می‌شوند.

دکتر «گریس لو»، محقق ارشد در کالج پزشکی بیلور در هوستون، در یک بیانیه خبری گفت: «کسانی که باغبانی می‌کردند، کمتر احتمال داشت که نشانه‌های از بیماری، درد زانو یا هر دو را داشته باشند.»

برای مطالعه جدید، محققان سلامت زانوی بیش از ۲۶۰۰ نفر را با میانگین سنی ۶۴ سال پیگیری کردند.

از شرکت‌کنندگان در مورد میزان باغبانی یا کار در حیاط که در دوران مختلف زندگی خود انجام می‌دادند، سوال شد. محققان این پاسخ‌ها را با علائم آرتروز یا درد زانو در بین آنها مقایسه کردند.

لو گفت: «باغبانی فعالیتی است که افراد با افزایش سن بیشتر به آن مشغول می‌شوند و سن یک عامل خطر قوی برای آرتروز است. به همین دلیل، مهم است که بفهمیم آیا باغبانی برای سلامت زانو مضر است یا مفید تا بتوانیم به افرادی که می‌خواهند در این فعالیت شرکت کنند، توصیه‌هایی ارائه دهیم.»

نتایج نشان داد که با افزایش سن افراد، احتمال باغبانی در آنها بیشتر می‌شود.

باغبانی همچنین عادتی است که با فرد می‌ماند. کسانی که بین ۱۹ تا ۳۴ سالگی باغبانی را شروع می‌کنند، احتمالاً با افزایش سن نیز آن را ادامه می‌دهند.

لو گفت: «این فعالیتی است که طول عمر بالایی دارد و افراد پس از شروع به آن ادامه می‌دهند. اکنون حتی بهتر از قبل، می‌توانیم ببینیم که از دیدگاه آرتروز مفید به نظر می‌رسد.»

محققان دریافتند افرادی که باغبانی می‌کردند، ۲۹٪ کمتر در معرض خطر درد مکرر زانو و ۲۵٪ تا ۲۹٪ کمتر در معرض خطر آرتروز زانو بودند.

لو گفت: «اگرچه این مطالعه برای شناسایی اینکه چرا باغبانی / کار در حیاط ممکن است رابطه مفیدی با آرتروز زانو نشان دهد، طراحی نشده بود، اما مطالعات دیگری نیز وجود داشته است که ثابت می‌کند باغبانی / کار در حیاط سلامت را در ابعاد دیگر ارتقا می‌دهد.»

او گفت: «باغبانی با علائم اضطراب و افسردگی بهتر، خلق و خوی بهتر و اجتماعی شدن بیشتر مرتبط بوده است. و از آنجایی که آزمایش‌های بالینی نشان داده‌اند که داروهای ضد افسردگی در کاهش درد آرتروز مفید هستند، می‌تواند راهی احتمالی برای مفید بودن باغبانی / کار در حیاط باشد. برای بررسی این احتمال، مطالعات بیشتری لازم است.»