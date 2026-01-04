  1. سلامت
  2. بهداشت
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۸:۴۵

سیگاری‌ها مراقب سرطان مثانه باشند

سیگاری‌ها مراقب سرطان مثانه باشند

یک متخصص اورولوژی گفت: استعمال دخانیات به‌ ویژه سیگار، یکی از مهم‌ترین عوامل خطر ابتلا به سرطان مثانه به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، حمیدرضا قربانی، با اشاره به اهمیت تشخیص زودهنگام سرطان‌ها، افزود: اغلب تومورها در صورت تشخیص به موقع و آغاز درمان مناسب، از شانس بالای موفقیت درمان و افزایش طول عمر بیمار برخوردار هستند. بر همین اساس، سرطان مثانه و پروستات از جمله بیماری‌هایی هستند که در صورت شناسایی زودهنگام، درمان‌های موفقیت‌آمیزی برای آنها وجود دارد.

وی با بیان اینکه مصرف سیگار و همچنین تماس‌های شغلی با ترکیبات شیمیایی مورد استفاده در صنایع رنگ، چرم‌سازی، لاستیک و مواد حاوی بنزن نقش تعیین‌کننده‌ای در بروز سرطان مثانه دارند، گفت: از مهم‌ترین علائم هشدار دهنده این بیماری می‌توان به وجود خون در ادرار و تکرر ادرار اشاره کرد که بررسی دقیق آنها توسط تیم درمان ضروری است.

قربانی ادامه داد: مشاهده خون در ادرار نیازمند بررسی کامل و دقیق است تا علل احتمالی از جمله سابقه دفع سنگ کلیه مشخص شود. در صورت تشخیص به‌موقع، بیمار می‌تواند زندگی عادی و با کیفیتی داشته باشد.

این متخصص اورولوژی به سرطان پروستات اشاره کرد و گفت: در صورتی که این بیماری در مراحل اولیه شناسایی شود، امکان انتخاب درمان‌های مؤثر و مناسب وجود دارد. غربالگری سرطان پروستات برای مردان ۵۰ تا ۷۵ سال توصیه می‌شود، هرچند طبق گایدلاین‌های آموزشی، انجام آن امری اختیاری و مبتنی بر خواست و آگاهی بیمار است.

وی افزود: افزایش سطح PSA می‌تواند نشانه‌ای از سرطان پروستات یا عفونت باشد و تشخیص قطعی ابتلاء یا عدم ابتلاء از طریق نمونه‌برداری از بافت امکان‌پذیر است. خوشبختانه بیشتر سرطان‌های پروستات از نوع کم‌خطر هستند و در صورت تشخیص به‌موقع، حتی می‌توان تا زمان مشاهده علائم پیشرفت بیماری، روند درمان را کنترل کرد.

قربانی همچنین با اشاره به علائم شایع بیماری‌های پروستات گفت: تکرر ادرار و کاهش فشار ادرار از مهم‌ترین نشانه‌های بزرگی خوش‌خیم یا بدخیم پروستات به شمار می‌روند.

کد خبر 6711551
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها