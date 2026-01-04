به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، حمیدرضا قربانی، با اشاره به اهمیت تشخیص زودهنگام سرطان‌ها، افزود: اغلب تومورها در صورت تشخیص به موقع و آغاز درمان مناسب، از شانس بالای موفقیت درمان و افزایش طول عمر بیمار برخوردار هستند. بر همین اساس، سرطان مثانه و پروستات از جمله بیماری‌هایی هستند که در صورت شناسایی زودهنگام، درمان‌های موفقیت‌آمیزی برای آنها وجود دارد.

وی با بیان اینکه مصرف سیگار و همچنین تماس‌های شغلی با ترکیبات شیمیایی مورد استفاده در صنایع رنگ، چرم‌سازی، لاستیک و مواد حاوی بنزن نقش تعیین‌کننده‌ای در بروز سرطان مثانه دارند، گفت: از مهم‌ترین علائم هشدار دهنده این بیماری می‌توان به وجود خون در ادرار و تکرر ادرار اشاره کرد که بررسی دقیق آنها توسط تیم درمان ضروری است.

قربانی ادامه داد: مشاهده خون در ادرار نیازمند بررسی کامل و دقیق است تا علل احتمالی از جمله سابقه دفع سنگ کلیه مشخص شود. در صورت تشخیص به‌موقع، بیمار می‌تواند زندگی عادی و با کیفیتی داشته باشد.

این متخصص اورولوژی به سرطان پروستات اشاره کرد و گفت: در صورتی که این بیماری در مراحل اولیه شناسایی شود، امکان انتخاب درمان‌های مؤثر و مناسب وجود دارد. غربالگری سرطان پروستات برای مردان ۵۰ تا ۷۵ سال توصیه می‌شود، هرچند طبق گایدلاین‌های آموزشی، انجام آن امری اختیاری و مبتنی بر خواست و آگاهی بیمار است.

وی افزود: افزایش سطح PSA می‌تواند نشانه‌ای از سرطان پروستات یا عفونت باشد و تشخیص قطعی ابتلاء یا عدم ابتلاء از طریق نمونه‌برداری از بافت امکان‌پذیر است. خوشبختانه بیشتر سرطان‌های پروستات از نوع کم‌خطر هستند و در صورت تشخیص به‌موقع، حتی می‌توان تا زمان مشاهده علائم پیشرفت بیماری، روند درمان را کنترل کرد.

قربانی همچنین با اشاره به علائم شایع بیماری‌های پروستات گفت: تکرر ادرار و کاهش فشار ادرار از مهم‌ترین نشانه‌های بزرگی خوش‌خیم یا بدخیم پروستات به شمار می‌روند.