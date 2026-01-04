دریافت 1 MB کد خبر 6711895 https://mehrnews.com/x3b4tt ۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۴۵ کد خبر 6711895 فیلم فرهنگ و اندیشه فیلم فرهنگ و اندیشه ۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۴۵ آقای ترامپ قمارباز، بیا حریفت منم! رجز خوانی ۱۱۰۰ دانش آموز شرکت کننده در اعتکاف دانش آموزی مسجد جمکران برای ترامپ را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط رفتارهای ترامپ تلاش برای جلوگیری از فروپاشی نظم آمریکایی جهان است تداوم تظاهرات مردم ونزوئلا در اعتراض به حمله آمریکا فضایی آکنده از معنویت در اعتکاف مسجد جامع داراب برچسبها ترامپ مسجد جمکران نماهنگ سلام فرمانده حریفت منم
