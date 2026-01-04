دریافت 1 MB
کد خبر 6711895
  1. فیلم
  2. فرهنگ و اندیشه
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۴۵

آقای ترامپ قمارباز، بیا حریفت منم!

آقای ترامپ قمارباز، بیا حریفت منم!

رجز خوانی ۱۱۰۰ دانش آموز شرکت کننده در اعتکاف دانش آموزی مسجد جمکران برای ترامپ را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

