رفتارهای ترامپ تلاش برای جلوگیری از فروپاشی نظم آمریکایی جهان است

عبدالرحیم انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اظهارات رئیس جمهور آمریکا و مداخله آشکار آمریکا و رژیم صهیونیستی در اعتراضات اخیر، اظهار داشت: رئیس جمهور جنایتکار آمریکا اخیراً در پیامی مداخله جویانه به بحث اعتراضات اقتصادی در کشور پرداخت و جمهوری اسلامی را تهدید به حمله نظامی در حمایت از اغتشاشگران کرد که البته با واکنش صریح و قاطع سران نظام و اقشار مختلف مردم مواجه شد، بطوری که حماقتش باعث گردید تا برخی چهره‌های مخالف نظام نیز علیه او واکنش نشان دهند. اما اینکه دونالد ترامپ چرا به بحث اعتراضات داخلی ایران ورود کرده است موضوعی است که می‌شود درباره آن صحبت نمود.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین اهداف ترامپ از نشر چنین پیام مغرضانه ای، القای جدیت آمریکا در حمایت از اغتشاشات خیابانی و دلگرمی دادن به عناصر تخریبگر برای ماندن در صحنه و نیز فریب مردم عادی بود. او و سران رژیم جعلی اسرائیل خوب می‌دانند نظام جمهوری اسلامی را با جنگ نظامی نمی‌توانند از پای در آورند؛ از این رو همچنان به زعم خود خیزش مردمی را اصلی ترین عامل موفقیت در آسیب رساندن به ایران می‌دانند که این نیز البته ناشی از اشتباه محاسباتی و شناخت ناقصشان از ملت و جامعه ایرانی است.

کارشناس مسائل بین الملل گفت: همچنین ایالات متحده آمریکا این روزها، بیش از آنکه به بازسازی آبروی از دست رفته خود بپردازد، در پی آن است تا وجهه خدشه دار شده اش را بازیابی نموده، و یک چهره قدرتمند از خود به نمایش بگذارد؛ چهره‌ای که در سال‌های گذشته و در پی تحولات پر سرعت منطقه‌ای و جهانی دیگر آن ابهت سابق را ندارد؛ لذا می‌کوشد با ابزار رسانه و نمایش ژستی قلدرمآبانه و نیز مرعوب ساختن کشورهای مستقلی مانند ایران به بازیابی هیمنه فروپاشیده خود بپردازد، خصوصاً آنکه جمهوری اسلامی نیز در فروپاشی هیمنه پوشالی آمریکا نقش به سزایی داشته است.

انصاری افزود: همه این رفتارها بخشی از تلاش آمریکا برای جلوگیری از فروپاشی نظم آمریکایی جهان است که برای حفظ این نظم تک قطبی حاضر است دست به هر کاری بزند. ایران این روزها اگر نگوییم بزرگترین مانع آمریکا در پیشبرد سیاست‌های استعمارگرانه اش می‌باشد، قطعاً یکی از بزرگترین موانع سر راه آمریکا در رسیدن به اهدافش در غرب آسیا و جهان است. دنیا در حال چند قطبی شدن است و کشورهای مختلف به چند جانبه گرایی تمایل پیدا کرده‌اند؛ این تحولات موجب شده تا آمریکا بیش از هر زمان دیگری احساس خطر کند، و حتی به قیمت بی آبرویی سعی در جلوگیری از تغییرات بنیادین در نظم جهانی نماید.

وی عنوان کرد: رقابت شدید ایالات متحده با چین و روسیه در عرصه‌های سیاسی و نظامی، سبب شده تا آمریکا احساس خطر نموده و بکوشد روند رو به جلوی رقبای خود مخصوصاً چین را کند و یا متوقف سازد. آنها برای زمین زدن چین نیاز دارند تا نفت آسیای غربی را بر روی او مسدود نمایند، اما برای اینکه خود از اخلال در مسیر تردد انرژیِ خاورمیانه و خلیج فارس آسیب نبینند، حالا به فکر فروپاشی ونزوئلا افتاده اند تا با تسلط بر آن و بی نیازی از نفت کشورهای حوزه خلیج فارس و غرب آسیا با خیال راحت تری رقبای خود را در منطقه زمین‌گیر نمایند.

کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه برای اینکه بتوانند چین را مستاصل و روسیه را با شکست‌های پی در پی از صحنه خارج کنند، باید بتوانند ابتدا ایران را شکست داده و بر جغرافیای سیاسی اش تسلط یابند، امری که کار آمریکا را به غایت دشوار ساخته است، خصوصاً آنکه جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که فقط در ۶ سال گذشته دو بار با حمله به پایگاه‌های نظامی ایالات متحده، آمریکا را تحقیر کرده است، تصریح کرد: بنابراین شکست ایران برای آمریکا بسیار اهمیت دارد و از آنجا که آمریکایی‌ها هزینه‌های تقابل نظامی همه جانبه با ایران را بسیار سنگین می‌بیند، سعی می‌کند تا از طریق مداخلات رسانه‌ای و تحریک اقشار معترض یا حمایت از ضد انقلاب و عناصر داخلی شأن بر پروژه فروپاشی از درون تمرکز بیشتری نماید.

وی در پایان خاطر نشان کرد: همزمانی این تهدیدات با حمله به ونزوئلا نیز می‌تواند گمانه‌ی القا وحشت به ایرانیان را تقویت نماید، غافل از آنکه ایرانی‌ها نه تنها از آمریکا واهمه‌ای ندارند، که حتی سال‌ها است خود را برای یک تقابل بزرگ و سرنوشت ساز آماده کرده اند.