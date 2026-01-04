فضایی آکنده از معنویت در اعتکاف مسجد جامع داراب

به گزارش خبرنگار مهر، آئین اعتکاف در مسجد جامع شهرستان داراب، به محلی برای تمرکز بر عبادت و انس با قرآن و اهل بیت (ع) تبدیل گشت و بانوان این خطه با شور و اشتیاق فراوان در آن شرکت کردند.
این مراسم که جلوهای از ارادت مردم به آموزههای دینی بود، شاهد برگزاری برنامههایی ویژه بود.
در نخستین روز اعتکاف، فضای مسجد با تلاوت جز اول قرآن کریم عطرآگین شد و حاضران با قرائت جمعی، آغازگر مسیر سلوک این ایام معتکفانه خود شدند.
علاوه بر این، به منظور بهرهمندی از فیض استغفار و طلب فرج، ختم صلوات ویژهای در جهت تعجیل فرج حضرت صاحبالزمان (عج) برگزار گردید.
یکی از برنامههای حائز اهمیت این اعتکاف، برگزاری کارگاهها و حلقههای معرفت بود که با هدایت مبلغان از طلاب حوزه علمیه فاطمه الزهرا (س) انجام گرفت و شرکتکنندگان را با مباحث عمیق اعتقادی و اخلاقی آشنا کرد. همچنین، در راستای حمایت از بنیان خانواده و ایجاد بستری برای تشریک تجارب، بخش ویژهای با عنوان «اعتکاف مادر دختری» در این مراسم گنجانده شد که با استقبال خوبی مواجه گردید.
مبلغین حوزه علمیه خواهران شهرستان داراب در طول ایام اعتکاف، به طور مستمر به پرسشهای شرعی و مذهبی معتکفین پاسخ دادند و نقش مشاور مذهبی را ایفا کردند تا پاسخگوی شبهات و نیازهای اعتقادی خواهران باشند.
در کنار فعالیتهای عبادی، برنامههای اجتماعی و سیاسی نیز در حاشیه اعتکاف برگزار شد؛ از جمله برگزاری پویش «مرگ بر ترامپ» که نشاندهنده پیوند عمیق این تجمعات معنوی با تحولات روز و آرمانهای انقلاب اسلامی و همچنین خواندن دستهجمعی زیارت امیرالمومنین (ع) در این مسجد نشان از برنامهریزی دقیق برای برگزار شدن هر چه بهتر مراسم معنوی اعتکاف است.
