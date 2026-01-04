تداوم تظاهرات مردم ونزوئلا در اعتراض به حمله آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی راشاتودی روسیه نوشت: تجمع و راهپیمایی گسترده مردم ونزوئلا در کاراکاس پایتخت و سراسر این کشور در اعتراض به حمله آمریکا ادامه دارد.

این رسانه به نقل از تظاهرکنندگان ونزوئلایی نوشت: مادورو، مقاومت کن، مردم قیام کرده‌اند!

پیشتر، خبرنگار المیادین مستقر در ونزوئلا گزارش داد که تدابیر امنیتی شدیدی در کاراکاس اتخاذ شده است.

لازم به ذکر است که آمریکا بنا به دستور رئیس جمهور این کشور روز گذشته اقدام به حمله نظامی به ونزوئلا و بمباران مناطقی از این کشور کرد. نظامیان آمریکایی نیز با نقض تمام قوانین بین المللی نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا و همسرش را ربودند.